Înghesuială la Bursa Locurilor de Muncă

Mii de constănţeni aflaţi în căutarea unui loc de muncă s-au îmbulzit, vineri, să-şi depună CV-urile la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa (AJOFM) la Terasa Colonadelor. Încă dinainte de deschiderea târgului oamenii formaseră cozi deja imense şi aşteaptau nerăbdători să afle care sunt ofertele din acest an ale agenţilor economici. Cum era de aşteptat, cele mai multe locuri de muncă disponibile au fost în unităţi hoteliere şi în restaurante, având în vedere că sezonul estival deja bate la uşă, dar s-au căutat şi alte meserii precum economist, inginer, lucrător în comerţ, frizer sau patiser. Organizatorii spun că oferta a fost extrem de generoasă pentru toţi cei aflați în căutarea unui loc de muncă.

RESTRUCTURĂRI ÎN MASĂ Printre şomerii care au venit la târg s-a numărat şi Mariana Stan, în vârstă de 37 de ani. Ea nu este în căutarea unui job de sezon, însă spune că dacă asta se cere în acest moment pe piaţa muncii, se reprofilează. „Am lucrat ca economist în cadrul Poştei Române până anul trecut în august. Eram mai multe angajate în birou, s-au făcut disponibilizări de personal şi aşa am rămas fără muncă. De atunci îmi caut! Sper să-mi găsesc ceva în domeniu, dar e destul de greu. Am încercat să fac şi un curs de operator pe calculator, însă deocamdată nu am găsit nimic. Mă gândesc că totuşi vine sezonul şi o să-mi găsesc ceva de muncă. E destul de greu, pentru că am şi doi copii, dar e bine că deocamdată am şomaj şi mă bazez şi pe ajutorul soţului”, a declarat femeia. Un alt constănţean care se află în căutarea unui loc de muncă este Aurelian Paraschiv. El are 54 de ani şi este în căutarea unui job de mecanic auto. „Am lucrat într-o companie mare, şi... s-au făcut restructurări, aşa cum se întâmplă peste tot. Banii sunt puţini. Am depus multe CV-uri, dar răspunsul pe care îl primesc este: Aşteptaţi... vă sunăm noi! Nu aş fi dispus să fac un curs de recalificare pentru că am o vârstă care nu mă mai recomandă pentru recalificare”, a spus omul.

66 DE AGENŢI ECONOMICI PREZENŢI LA BURSĂ La târg au fost prezenţi 66 de agenţi economici, cu peste 1.400 de locuri de muncă vacante. Din cei 1.600 de constănţeni care au venit cu speranţa că se vor angaja, 840 de persoane au fost încadrate în muncă. Mai mult decât atât, 128 de şomeri au fost selectaţi chiar pe loc - 119 cu studii medii şi nouă cu studii superioare. Cele mai multe angajări pe loc au fost pentru ocuparea unei funcţii de cameristă, iar pe locurile următoare au fost pentru ospătar, lucrător în comerţ, barman şi bucătar. Printre societăţile care au venit la bursă să selecteze personal sezonier pentru acest sezon estival s-a numărat şi THR Marea Neagră. Firma a avut de oferit 16 locuri de muncă în unităţile hoteliere pe care le deţine societatea în sudul litoralului, cele mai multe fiind posturi de cameristă. Laura Roşu, referent resurse umane în cadrul THR Marea Neagră, a fost cea care a primit CV-urile pentru posturile scoase la concurs. Ea spune că omul perfect pentru această societate trebuie să aibă experienţă în domeniu şi să ştie să se comporte cu turiştii. Despre salarii spune că sunt „acceptabile”, dând exemplu remuneraţia unei cameriste, care ajunge la 800 de lei. „Avem mulţi angajaţi care revin în fiecare sezon estival. Sunt oameni care iau şomaj după ce se termină sezonul şi revin în anul următor”, a declarat referentul. O altă societate a venit din Vama Veche să recruteze personal sezonier. În acest caz, candidatul ideal trebuie să fie responsabil. Experienţa în domeniu sau vârsta nu sunt criterii de sine stătătoare, motiv pentru care reprezentanţii firmei spun că oricine se poate angaja. „Sunt persoane care se adaptează cerinţelor pe parcursul muncii, nu este nevoie neapărat de experienţă. Avem 15 angajaţi din 42 care revin de la an la an, însă fluctuaţia de turişti este mare şi din acest motiv avem nevoie de personal numeros”, a declarat Irina Gogean, contabil în cadrul unei unităţi de alimentaţie publică care îşi desfăşoară activitatea în Vama Veche.

La nivel naţional, peste 25.800 de locuri de muncă au fost oferite în cadrul Bursei generale a locurilor de muncă. Evenimentul a strâns peste 48.000 de oameni, 18.400 dintre ei fiind selectaţi în vederea încadrării, iar 1.071 au fost angajaţi pe loc.

Deţinuţi în căutarea unui loc de muncă

Surpriza bursei organizate de AJOFM a fost reprezentată de faptul că, în faţa angajatorilor, au venit şi 24 de deţinuţi de la Penitenciarul Poarta Albă, aflaţi în semi-detenţie, să-şi caute un loc de muncă. Ei au fost escortaţi de doi poliţişti şi de comisar - şef Florin Iliescu din cadrul Penitenciarului Poarta Albă. „Deţinuţi clasificaţi în regim semi-deschis pot munci şi pot participa la activităţi lucrative fără pază şi supraveghere. Selecţia lor s-a făcut pe baza propriilor opţiuni. Ei şi-au manifestat intenţia de a participa la acţiune. Toţi mai au câteva luni de pedeapsă de ispăşit şi, prin această bursă, urmărim ca măcar o parte din ei să-şi găsescă un loc de muncă şi să se integreze în societate”, a declarat comisarul-şef. Unul dintre deţinuţii care şi-au depus CV-urile a fost Ion Ciobotaru, de 48 de ani. El a mărturisit că a fost închis din cauza unui scandal pe care l-a avut cu o persoană. „Eu sunt crescător de animale şi m-am gândit ca, după ce scap de închisoare, să-mi găsesc alt loc de muncă. Am depus CV-ul ca fierar betonist. Nu m-au întrebat de vârstă, au zis că nu contează”, a declarat deţinutul.