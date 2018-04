Înghesuială mare la „pregătitoarele“ din Constanța

10:54:40 / 29 Martie 2018

Toată românimea în bănci și la învățat cum se fac copiii

Toate generațiile în bănci ! Învățați, învățați și iarăși învățați, vine vorba lui "moș lenin", că românii sunt niște oameni necultivați, de aceea nu știu să lege două vorbe la un loc și guvernanții nu știu ca să ne spună că au cheltuit banii românilor și muuuuulte generații numai pot primi salariile și pensiile pentru că le "păpat" ei, politicienii noștri cu cei din lumea largă, așa că românilor "marș la școală" pentru a învăța, ca de exemplu : să știți când și cum să faceți sex oral, în grup, cu persoane de același sex, de sex contrar, de sex neutru și de câte ori să faceți sex într-o săptămână, să învățați despre masturbare, că-n multe articole din ziare se face reclamă masturbării și că este "benefică" organismului, masturbarea este benefică omului până ajunge ca o legumă, vine vorba părintelui Arsenie Boca, adică omul ajunge de numai este bun de nimic atât pentru el cât și pentru societate, așa trebuie să mergem la școală ca să învățăm toate acestea la orele pentru sănătate, de ce să învățăm la orele de religie despre : Dumnezeu, Maica Domnului și toți sfinții bineplăcuți LOR, de ce să fim buni și să nu fim răi, ca să facem sex, de ce să mergem la biserică și să nu mergem la bar, distracție, mitinguri, la spectacole, ca exemplu : neversea și altele asemenea acesteia / acestora, de ce să ținem post și să nu mâncăm ca porcii până ne ingrășăm ca porcii și pe urmă să cumpărăm medicamente pentru ale umple buzunarele de bani pe unii și pe alții, într-un cuvânt să ajungem o masă bună de manevrat a unora și altora, chiar nu am înțeles că asta-i tehnica și tactica celor care au pus gând rău românilor, deci, totul este pentru distrugerea nației române "pas cu pas", vine vorba unei persoane care nu de mult a spus această expresie, expresia a avut și are tâlcul ei, doar că noi, românii nu am înțeles-o la timpul potrivit, pe parcurs, am început să o înțelegem pe propria piele, că : ne mor oamenii, se omoară oamenii între ei, deci, fără război cu trupe militare, copii se nasc, dar mor din cauze diferite, ca de exemplu : unii părinți îi omoară, alții de la droguri, alții în timpul spectacolelor, exemplu "la colectiv" unde au ars de vii, în accidente și tot așa mai departe, așa că trebuie să mergem la școală toată viața, în felul acesta, politicienii, scapă de dat salarii și pensii, pentru că banii pentru acestea sunt cheltuiți de mult ?!