Îngrijirea părului toamna

Venirea toamnei trebuie să ne facă mai atente la îngrijirea părului şi a scalpului. Este bine ştiut faptul că toamna anunţă o cădere mai abundentă a părului, dar şi o fragilitate a firului de păr după căldura verii. Carmen Larie, hair-stylist la salonul M & C Hair Studio "Unisex", explică: "Vîrfurile deteriorate pot fi îndepărtate prin tăiere. Sensibilitatea rădăcinii are, însă, mult mai multe cauze. Căderea părului în exces, faţă de celelalte luni ale anului, indică un dezechilibru interior, dezechilibru creat de mai mulţi factori, fie o suprasolicitare nervoasă, o alimentaţie defectuoasă fără minerale, cure de slăbire îndelungate, ţinute aleatoriu şi fără un consult medical, traume psihice, lipsa orelor de somn insuficiente... etc". Remediu există pentru fiecare cauză în parte, însă el trebuie urmat şi nu tratat cu indiferenţă. "Unul dintre remedii, cel de suprafaţă, este folosirea şamponului împreună cu loţiunea aferentă căderii părului, fără a brutaliza scalpul la spălat. Pentru părul tratat sau vopsit există un produs 2 în 1 cu balsam, foarte eficient în stabilizarea căderii părului, care îl şi întreţine, conferindu-i supleţe şi strălucire", spune hair-stylistul salonului M & C Hair Studio "Unisex".