Îngrijorare pentru eclipsa de formă a lui Csepreghi

După ce a cucerit, luni, un nou trofeu la “Cupa Varna”, HCM Constanţa a revenit acasă. În finala turneului, constănţenii au depăşit campioana Muntenegrului, HC Lovcen Cetinje (scor 29-26), la capătul celei mai bune evoluţii din meciurile de verificare ale verii. “A fost un meci adevărat împotriva campioanei Muntenegrului, în care am realizat cel mai bun meci din perioada de pregătire. Le-am spus băieţilor că acesta trebuie să fie modelul de joc, ambiţie şi voinţă. Dacă urmăm acest model, sigur nu vom avea probleme în campionat”, a declarat antrenorul principal al HCM-ului, Vasile Stîngă. Pe lîngă cupa cuvenită cîştigătoarei competiţiei, constănţenii s-au mai întors din Bulgaria şi cu trofeul pentru “cel mai bun jucător al turneului”. Laurenţiu Toma a avut o evoluţie excelentă în cele trei meciuri susţinute în Bulgaria şi i-a determinat pe organizatori să-l premieze la finalul competiţiei. “Ne bucurăm că am făcut un meci extraordinar în finală, în faţa unei echipe puternice. Sperăm să creştem de la meci la meci, mai ales că Liga Naţională va începe în curînd”, a completat Laurenţiu Toma. Mulţumit era la finalul competiţiei şi directorul executiv al clubului constănţean, Nurhan Ali. “Sînt mulţumit pentru această victorie finală. Este pentru al treilea an la rînd cînd cucerim trofeul de la Varna. Mă bucur că au început să se aşeze lucrurile, în special în faza defensivă. Trioul Şoldănescu - Timuzsin - Băiceanu reprezintă o soluţie viabilă pentru apărarea centrală”, a afirmat oficialul HCM-ului. Totuşi, Nurhan Ali a avut şi un motiv de nemulţumire: “Mă îngrijorează faptul că Csepreghi e în continuare în eclipsă de formă. În acest sens voi purta o discuţie cu antrenorii Stîngă şi Hairi, pentru a găsi motivele formei mai slabe ale jucătorului”.

HCM Constanţa va organiza, în weekend, a doua ediţie a “Cupei Mării Negre”, competiţie care reuneşte la start şase echipe. Alături de HCM, vor mai participa Lokomotiv Varna (Bulgaria), Dunaferr SE (Ungaria), Chekovski Medvedi (Rudia), Ştiinţa Bacău şi CSM Medgidia.