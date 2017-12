Îngrijorare privind evoluţiile de pe scena politică

Consiliul Investitorilor Străini (CIS) este îngrijorat de recentele evoluţii pe scena politică a României, care ar putea afecta stabilitatea şi creşterea economică, precum şi imaginea ţării pe pieţele internaţionale, a declarat preşedintele CIS, Steven van Groningen. El a arătat că acţiunile clasei politice din aceste zile aduc noi incertitudini peste cele deja existente şi au ca efect scăderea încrederii consumatorilor şi investitorilor. Totodată, lipsa de stabilitate şi predictibilitate sunt bariere importante pentru investitori, iar acestea pot produce efecte cu atât mai grave acum, când România are atât de multă nevoie de capital, susţine Steven van Groningen. “Membrii CIS au investit sume importante pe termen lung şi vor continua să fie prezenţi în România, chiar şi după ce mandatele actualilor politicieni se vor încheia. Nu se pune problema unor retrageri de capital din România. Investitorii sunt interesaţi să continue să investească în România, pentru că potenţial pe termen lung există. România ar trebui să profite mai mult de atuurile sale, să-şi întărească poziţia economică în regiunea Europei de Sud Est, dar acestea nu sunt posibile în lipsa predictibilităţii şi a încrederii investitorilor în mediul de afaceri”, a declarat Steven van Groningen. Consiliul Investitorilor Străini, înfiinţat în 1997, este asociaţia celor mai importanţi investitori străini din România. CIS are în prezent 128 de companii membre, cu investiţii cumulate în România de aproximativ 40 miliarde euro. Consiliul include companii multinaţionale cu peste 185.000 de salariaţi în România. FIC are în prezent 128 companii membre ale căror investiţii cumulate în România de aproximativ 40 miliarde euro reprezintă aproape două treimi din totalul investiţiilor străine directe realizate din 1990 până în prezent. Contribuţia la Produsul Intern Brut a companiilor cu capital străin care activează în România este estimată de statisticile oficiale la aproximativ 33,4%.