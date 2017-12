Îngrijorător: 2.000 de copii au boala care te ”încremenește”!

Dacă aveți copii care se plâng că au dureri articulare și prezintă semne de tumefiere și limitare a mișcărilor, trebuie să mergeți la medic pentru un consult de specialitate. Copilul poate avea artrită idiopatică (nu se cunoaște cauza bolii) juvenilă (apare până-n 16 ani), o boală autoimună cronică, ce se caracterizează prin inflamarea persistentă a articulațiilor. În România sunt 2.000 de copii care au primit acest diagnostic. Dr. Mariana Şefan, medic primar de pediatrie şi reumatologie pediatrică, spune că boala poate fi depistată ușor de părinți, mai ales că semnele apar la o vârstă la care copiii sunt foarte activi. ”Pentru că vorbim de o boală cronică, tratamentul nu duce la o recuperare imediată, ci doar la o ameliorare a simptomelor. Scopul tratamentului este de a permite copiilor să ducă o viaţă normală şi de a preveni afectarea articulaţiilor şi organelor, în timp ce se aşteaptă remiterea spontană a bolii. Tratamentul se bazează în principal pe utilizarea de medicamente care inhibă inflamaţia şi pe procedurile de reabilitare care păstrează funcţia articulaţiilor şi ajută la prevenirea deformărilor. Terapia este complexă şi are nevoie de cooperarea mai multor specialişti: reumatologi pediatri, chirurgi ortopezi, fiziokinetoterapeuţi, oftalmologi”, a spus dr. Ştefan. La rândul său, Alexis Virgil Cochino, medic specialist în alergologie și imunologie clinică, spune că artrita idiopatică juvenilă nu este o boală ereditară şi nici contagioasă. ”Această boală este multifactorială, ceea ce înseamnă că este rezultatul unei combinaţii între factorii genetici şi expunerea la factorii de mediu (probabil infecţii). Le recomandăm părinților să meargă la medic pentru a identifica un diagnostic corect pentru copii și să abordeze cu tact și calm această situație. Le înțelegem îngrijorarea, dar îi sfătuim să nu se învinovățească, pentru că această boală nu apare din vina lor”, a spus medicul.

GHID Pentru a veni în sprijinul cât mai multor persoane, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune - APAA a redactat ghidul ”Artrita idiopatică juvenilă pe înțelesul părinților”, care se distribuie gratuit în librăriile Humanitas și care prezintă povestea băiețelului-pacient Alex și dorința lui de autonomie într-o excursie cu colegii lui.

Alex a fost diagnosticat cu artrită idiopatică juvenilă când avea 14 ani. Au trecut câțiva ani, iar acum este student la Medicină. ”Iniţial, am fost nevoit să nu mai fac sport, fie şi recreaţional, culminând ulterior cu imposibilitatea de a mai merge. Au fost momente dificile, pe care astăzi, povestindu-le, mi le amintesc cu emoţie. Nu cred să existe om care să nu se sperie atunci când nu mai poate să meargă şi să fie activ, mai ales dacă vrei să joci cu prietenii un fotbal, un baschet. Partea bună, însă, a fost că am avut prieteni care m-au înţeles încă din prima zi în care au aflat. E adevărat că au aflat mai târziu, pentru că eu, neconştientizând bine ceea ce mi se întâmplă, am fost reticent în a-mi dezvălui suferinţa. Am trecut greu peste ideea că sunt bolnav”, povestește tânărul. Alegerea profesiei a fost determinată de suferinţa prin care a trecut şi de experinţa dobândită. ”Aveţi încredere în medici, urmaţi tratamentul şi, dacă aveţi orice problemă, vă sfătuiesc să vă întoarceţi la medicul curant şi să nu schimbaţi medic după medic”, este sfatul lui Alex, ajuns în anul V la Facultatea de Medicină.