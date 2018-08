Îngrijorător! 7 din 100 de dobrogeni suferă de hepatită!

O boală infecțioasă amenință să se transforme în flagel! Potrivit Fundației Baylor Marea Neagră, 7 din 100 de dobrogeni sunt afectați de un anume tip de hepatită. Fundaţia Baylor Marea Neagră se alătură Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de Ziua Mondială a Hepatitei în căutarea milioanelor de persoane care suferă de hepatită virală fără să ştie. „Pentru Fundaţia Baylor Marea Neagră, Ziua Mondială a Hepatitei reprezintă un nou prilej de a reafirma hotărârea cu care ne îndeplinim misiunea de a ajuta comunitatea să dezvolte servicii eficiente de prevenire şi îngrijire a bolilor infecţioase. Baylor desfăşoară acțiuni susţinute de testare pentru depistarea infecției cu HIV și cu virusurile hepatitice B și C. Testările gratuite fac parte din Programul Baylor de Testare și Îngrijire pe Termen Lung pentru Hepatite și HIV, demarat în 2014, tot cu ocazia Zilei Mondiale a Hepatitei“, transmit reprezentanții Fundației.

Ana-Maria Schweitzer, director executiv al Fundaţiei, a declarat că „șapte persoane din 100 din regiunea Dobrogei sunt afectate de hepatitele virale B și C. De unde știm acest lucru? Realitatea din teren din ultimii șapte ani, cele peste 70 de mii de persoane testate gratuit la Baylor din fonduri private și donații, sunt evidențele noastre bazate pe dovezi. În ciuda activității intense a echipei Baylor, sunt încă cetățeni care nu s-au testat niciodată. Cu ocazia Zilei Mondiale a Hepatitei, rugăm comunitatea să răspândească acest mesaj: Testaţi-vă! Programaţi-i la testare pe cei dragi! Și vaccinați-vă împotriva hepatitei B! Acestea sunt lucruri realiste şi realizabile pentru fiecare membru al comunităţii noastre, la nivel individual. Fiecare dintre noi are capacitatea de a deveni un agent al schimbării în lupta pentru eliminarea hepatitelor virale!“

Suma alocată de Fundaţia Baylor Marea Neagră pentru efectuarea analizelor gratuite pentru pacienţii cu hepatite B și C în 2016 şi 2017 a fost de aproximativ 80.000 de dolari, întregul buget al Proiectului de Consiliere şi Testare Voluntară Baylor pentru regiunea Dobrogea atingând două milioane de dolari de-a lungul unui deceniu, între 2007 şi 2017.

La Baylor se efectuează testări gratuie pentru HIV şi hepatitele virale B şi C, se acordă servicii de îngrijire clinică şi psihosocială bolnavilor de hepatite virale B şi C, şi HIV/SIDA şi se desfășoară o activitate intensă de informare a populaţiei cu privire la riscurile de contactare a infecţiei şi la măsurile de prevenţie. „Testarea pentru hepatitele B şi C şi acordarea de servicii medicale şi psihosociale pentru bolnavii de hepatite virale fac parte dintr-un program multianual. Echipa noastră a efectuat 4.020 testări până la sfârşitul lunii iunie şi avem, 339 pacienţi cu hepatită în îngrijire în cadrul Fundaţiei. La Baylor au fost efectuate în primele şase luni ale anului 425 de evaluări ale stilului de viaţă şi depresiei asociate bolii cronice şi 2.954 intervenţii care presupun recoltarea de probe biologice, interpretarea rezultatelor analizelor medicale, orientarea în sistemul medical pentru punerea bolnavului în legătură cu medicul specialist, întocmirea dosarului pentru acces la tratament, feed-back pentru evaluările psiho-sociale efectuate la Baylor, consiliere. Din 2014, de la startul programului şi până la sfârşitul lui 2017, Baylor a avut în îngrijire 1274 pacienţi cu hepatită“, a precizat Mihaela Bogdan, director de proiecte.