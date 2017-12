ÎNGRIJORĂTOR! Care este tipul de cancer care a afectat cei mai mulți constănțeni?

Tipul de cancer care a afectat cei mai mulți constănțeni, anul trecut, este cel bronhopulmonar, potrivit datelor furnizate de către Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSPJ). Mai exact, au fost raportate, de către medici, 319 cazuri noi de cancer bronhopulmonar în 2016, în evidența specialiștilor fiind deja 2.042 de pacienți. Cei mai mulți au primit cumplitul diagnostic la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Palazu Mare, a declarat, pentru „Telegraf“, directorul medical al unității sanitare, dr. Elena Danteș. Boala „atinge“ atât pacienți trecuți de 40 de ani, cât și tineri. Cel mai tânăr pacient diagnosticat cu cancer bronhopulmonar are 18 ani.

Numărul bolnavilor de cancer este mai mare de la an la an în întreaga țară. De altfel, România ocupă locuri fruntanșe la multe dintre tipurile de cancer, boala fiind întâlnită atât la copii, cât și la persoane în vârstă. La Constanța, anul trecut, potrivit raportărilor Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ), în topul cancerelor s-a aflat cel bronhopulmonar. Mai exact, au fost raportate, de către medici, 319 cazuri noi de cancer bronhopulmonar în 2016, în evidența specialiștilor fiind deja 2.042 de pacienți. Cei mai mulți au primit cumplitul diagnostic la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Palazu Mare, a declarat, pentru ”Telegraf”, directorul medical al unității sanitare, dr. Elena Danteș. ”La spitalul nostru au fost confirmate 200 de cazuri de cancer bronhopulmonar. Îi direcționăm pe pacienți către oncologi, care le recomandă tratamentul indicat în funcție de situație”, a declarat dr. Danteș. Boala ”atinge” atât pacienți trecuți de 40 de ani, cât și tineri. Cel mai tânăr pacient diagnosticat cu cancer bronhopulmonar are 18 ani. ”Am diagnosticat și pacienți tineri, între 18 și 20 de ani. Dar, în general, sunt pacienți de peste 40 de ani. Din păcate, 80 - 90% sunt fumători. Sunt mulți și din Medgidia; am înțeles că acolo este un combinat. Ar putea fi o cauză poluarea din zona respectivă”, a subliniat dr. Danteș. Ea a adăugat că se poate observa un procent mai mic la nefumători, femei.

DEPISTARE TARDIVĂ

Din păcate, multe dintre cazuri ajung la doctor prea târziu, a spus medicul, așa că recomandă controale cât mai dese, mai ales dacă sunt prezente și simptome precum: tuse persistentă, peste 3 săptămâni, astenie, oboseală, durere toracică, spută cu sânge, lipsa poftei de mâncare şi scădere în greutate, răguşeală, pneumonii sau bronşite repetate, transpiraţii ale feţei şi gâtului, dispnee. ”Dacă sunt antecedente în familie, mai ales dacă sunt persoane fumătoare, este bine să meargă la medic pentru investigații amănunțite. De multe ori, o simplă radiografie nu este suficientă, așa că medicul recomandă un Computer Tomografic toracic. Pot fi leziuni mici care nu se văd la radiografie, de exemplu”, a declarat dr. Danteș. Din păcate, medicul a făcut referire și la faptul că, la Constanța, nu există radioterapie pentru tratamentul pacienților cu cancer, așa că aceștia sunt puși pe drumuri, la fel ca și alți pacienți cu alte tipuri de cancer care necesită asemenea terapii.

Datele la nivel mondial arată că, la fiecare 30 de secunde, undeva în lume, o persoană moare din cauza cancerului pulmonar.