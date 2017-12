Îngropăm creștinește avortonii?

Conducerea Maternității ”Cuza Vodă” din Iași cere schimbarea legislației privind avorturile din România, după ce o femeie de 30 de ani, din Bacău, a cerut ca fătul de 22 de săptămâni, neviabil, să îi fie dat pentru înhumare, deși legea și protocolul spitalului prevedeau că acesta trebuia incinerat. Conducerea Maternității ”Cuza Vodă” din Iași susține că a fost nevoită să returneze familiei un făt de 22 de săptămâni pentru înhumare, după ce a fost reclamată la Ministerul Sănătății și la Direcția de Sănătate Publică, deși legislația precizează că în astfel de cazuri nu se eliberează certificate de deces, iar rămășițele fătului se incinerează. Potrivit reprezentanților conducerii unității medicale, o femeie de 30 de ani, din Bacău, a fost transportată la Iași săptămâna trecută, cu hemoragie puternică, aceasta fiind însărcinată în 22 de săptămâni.

Medicii ieșeni au descoperit că femeia suferea de placentă previa, situație în care placenta acoperă total sau parțial din deschiderea colului uterin, fiind necesară o intervenție chirurgicală de urgență. ”A fost extras un avorton neviabil de 480 de grame. Am avut apoi surpriza ca familia să ne ceară acel avorton, ca să fie înhumat“, a declarat managerul Maternității ”Cuza Vodă”, prof. dr. Mircea Onofriescu. Acesta susține că era vorba despre un avorton, care nu era suficient de dezvoltat din punct de vedere medical pentru a putea trăi, indiferent de tratamentul pe care l-ar fi primit. Legislația statelor UE prevede că, în cazul în care copilul este născut mai devreme de 24 de săptămâni, acesta trebuie incinerat. ”Am fost reclamat că nu am acordat dreptul de înhumare a acestui avorton. Legea din România consideră avort tot ce este născut sub 28 de săptămâni, iar până la 37 de săptămâni vorbim de nașteri premature. Ne-am aliniat la cele mai stricte criterii și considerăm avort sub 24 de săptămâni. În acest caz nu am putut elibera un certificat constatator de deces și știam că nu se poate face o înhumare fără el“, a adăugat managerul.

LEGISLAȚIE AMBIGUĂ

Pe de altă parte, el susține că, totuși, legislația este ambiguă. De exemplu, legea care spune că fătul sub 24 de săptămâni trebuie incinerat se contrazice cu un ordin dat de Ministerul Sănătății în 2012, în care se precizează că, odată extras din organismul matern, indiferent de vârsta de gestație, fătul este declarat viu dacă dă semne de viață - respirație spontană, activitate cardiacă sau contracția voluntară a unui mușchi. În contextul situaţiei cu care s-a confruntat, conducerea Maternităţii ”Cuza Vodă” solicită armonizarea legislaţiei privind avorturile.