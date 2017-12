Inițiativă pentru salvarea fenomenului graffiti, la New York

Fenomenul graffiti "moare în orașul în care a fost inventat", susține Jeff Tepper, cofondatorul organizației "Save the Walls" care încearcă să dea o nouă șansă la viață acestui tip de artă interzis la New York de anul trecut. Soluția propusă de grupul său de artiști constă în folosirea unor folii de plastic drept suport pentru imaginile graffiti, evitând astfel deteriorarea zidurilor clădirilor. Un alt avantaj al acestei metode constă în faptul că foliile pot fi ușor fixate și apoi demontate din diferite locuri. De demontare se ocupă în general poliția. Jeff Tepper a explicat, într-un interviu pentru revista "Time Out", că această inițiativă urmărește să tragă un semnal de alarmă și, totodată, să păstreze repere istorice pentru arta stradală din unele zone ale marelui oraș.