Un nou experiment dulce, marca Silvian, oferă îndrăgostiţilor… de ciocolată şi nu numai, posibilităţi nenumărate şi originale de a face declaraţii de dragoste, cadouri sau, pur şi simplu, surprize speciale. Ieri, la sediul central al Cofetăriei Silvian, de pe b-dul I.G. Duca nr. 73, Constanţa, în prezenţa a zeci de curioşi şi pofticioşi, s-a inaugurat expoziţia de inimi de ciocolată, gândită de creatorul său, Silvian Miron, cu ocazia zilelor îndrăgostiţilor. „Ştiu că există păreri pro şi contra în ceea ce priveşte sărbătorile dragostei şi că, în această perioadă, lumea este împărţită între tradiţia românească, Dragobetele, şi cea importată, Valentine’s Day. Ce propun eu este un armistiţiu între cele două tabere şi îi aştept pe toţi pe terenul neutru, al inimilor de ciocolată, cadouri dulci ce pot fi oferite cu orice ocazie. Este o idee de cel mai bun gust să dăruieşti o inimă dulce, sub forma unei opere de artă”, a declarat Silvian. Chef d’oeuvre a expoziţiei este însă un tablou realizat din ciocolată albă şi neagră, o operă de artă gândită în aşa fel încât chiar dacă se topeşte (procesul începe la peste 25 de grade Celsius), să rămână în sfera artei. „Este un fel de artă în artă. Când se topeşte, modelele menţin ideea, însă capătă profunzime, opera modificându-se, efectiv, de la... grad la grad. Staţi însă liniştiţi, dacă nu puneţi tabloul lângă o sursă de căldură, poate rămâne intact până când... vă hotărâţi să vă delectaţi papilele gustative cu fineţea delicată a combinaţiei de ciocolată”, râde Silvian. Preţurile „minunăţiilor de ciocolată” pornesc de la 6 lei şi ajung la 150 de lei. Amintim că, de mai bine de 15 ani, brandul Silvian este asociat, la nivel naţional şi internaţional, cu arta creării dulciurilor, o artă inedită şi spectaculoasă (paradă cu haine din ciocolată, sculpturi în ciocolată, picturi cu cacao pe plăci de zahăr, Atelierul de ciocolată, etc.) care i-a adus lui Silvian zeci de premii internaţionale de prestigiu, dintre care menţionăm diploma de prim membru de onoare din România al UIPCG (Union Internationale de la Patisserie, Confiserie et Glacerie), Trofeul de Aur „Arch Of Europe”, alături de alte zeci de medalii de aur, argint şi bronz la festivaluri şi olimpiade internaţionale de cofetărie.