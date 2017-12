Inimi salvate!

SALVAŢI DE LA CHIN. „M-am născut a doua oară. Am înviat din morţi”, este declaraţia pacientei Maria Corduneanu, de 59 de ani, care a avut numai cuvinte de laudă la adresa echipei medicale, în special a dr. Militaru. Femeia a povestit chinul prin care a trecut înainte de operaţie. Abia mai putea să meargă, dispneea fiind tot mai accentuată. Nu în ultimul rând, bolnava a avut şi câteva episoade de pierdere a cunoştinţei. „Îmi era frică să mai ies pe stradă”, spune femeia, ea suferind de o gravă malformaţie cardiacă. Acum este bine şi speră într-o viaţă normală. Intervenţia sa a fost una complexă, dar fără să-i dea bătăi de cap medicului şef. Astfel că malformaţia cardiacă de care suferea a fost „rezolvată” în timp util. Iulian Dinu, de 47 de ani, cel de-al doilea pacient operat de dr. Militaru, este şi el bine. A venit la Constanţa tocmai din Târgovişte. A aflat că la SCJU este un medic care stăpâneşte foarte bine asemenea intervenţii chirurgicale, aşa că a ales cu încredere să se opereze aici. Prima sa operaţie la care a fost supus a fost făcută tot pe cord, însă la Spitalul Fundeni din capitală. Acum a ales Constanţa. „Sunt bine, mă simt excelent”, spune bărbatul, care mulţumeşte medicilor care, spune el, au făcut minuni în cazul său. Cea mai tânără pacientă care a fost supusă operaţiei pe cord, săptămâna trecută, este Corina Culea. Ea are 19 ani şi a fost diagnosticată cu o malformaţie cardiacă, depistată, de regulă, până-n zece ani. Medicul şef a explicat că pacienta putea să mai ducă boala pe picioare doar câţiva ani. Corina a povestit că se simţea tot mai rău, abia dacă mai respira. A aflat cum se va desfăşura intervenţia chirugicală, a aflat că medicul care o va supune intervenţiei are o experienţă vastă în domeniu, dobândită atât în ţară cât şi în străinătate, aşa că a intrat în sala de operaţii fără frică. „Nu mi-a fost frică deloc. Am ştiut că totul va fi bine”, a spus tânăra pacientă, care deja merge fără probleme pe propriile picioare. „A fost o intervenţie grea şi în cazul ei, dar am rezolvat-o, de asemenea, fără nicio problemă”, spune dr. Militaru. El are programate noi intervenţii pe cord şi în următoarele zile. „Am stabilit să efectuăm opt intervenţii pe cord pe lună, în limita fondurilor. Vom avea tot sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa în acest sens”, spune, la rândul său, managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. Dr. Militaru oferă consultaţii pacienţilor de la 7.00 la 8.00 dimineaţa, în Clinica de Chirurgie Cardio-vasculară Constanţa.