Iniţiativă inedită împotriva singurătăţii, la New York

Despărţirea de iubita lui a fost un eveniment marcant pentru personajul care a început să-şi spună „Singuraticul”. A fost pe punctul de a se sinucide, dar a trecut peste toate printr-o metodă inedită. Jeff Ragsdale, actor şi comediant în New York, a fost atât de depresiv după despărţirea de prietena lui încât a ajuns în pragul disperării. Aşa că a decis să ia măsuri drastice. „Dacă cineva vrea să vorbească despre orice să mă sune (347) 469-3173. Jeff, un tip singuratic”, aşa sunau anunţurile cu care el a împânzit New York-ul. Răspunsurile au fost cu mult peste aşteptări. „Imediat, am început să fiu sunat de un număr enorm de mare de oameni şi după prima săptămână, când anunţul a ajuns pe internet, eram contactat de oameni din toată lumea”, a povestit Jeff Ragsdale.

În prima zi a primit 100 de telefoane şi SMS-uri. O săptămână mai târziu cifra lor a ajuns la o mie. În total, până acum, peste 70.000 de oameni l-au contactat pe Jeff din ţări ca Marea Britanie, Arabia Saudită sau Vietnam. Jeff Ragsdale, în vârstă de 40 de ani, a menţionat că a fost contactat de oameni foarte diferiţi, de la prizonieri ai închisorilor până la brokeri de pe Wall Street. Acesta a precizat că se află în relaţii foarte apropiate cu circa 20 dintre ei, cu care vorbeşte zilnic. Mulţi l-au sunat să-i spună că nu este singur, alţii l-au încurajat, unii i-au dat sfaturi, alţii au primit sfaturi de la el. A fost atât de marcat de experienţă încât s-a hotărât să scrie o carte despre toate evenimentele de când a postat anunţurile. Împreună cu alţi doi colaboratori, a strâns toate apelurile şi mesajele pe care le-a primit şi le-a introdus în carte. Mesajul lui Jeff Ragsdale este că într-un oraş ca New York, cu peste opt milioane de locuitori, te poţi simţi ca cel mai singur om dacă nu iei atitudine.