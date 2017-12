“Iniţiativa lui Ungureanu este o imixtiune, o bulversare a PDL”

Deputatul PDL Cezar Preda a apreciat că intenţia fostului premier Mihai Răzvan Ungureanu de a face o platformă de centru-dreapta \"nu ajută cu nimic\" PDL şi că este o \"imixtiune, o bulversare a partidului\". În opinia lui, este vorba de o \"bulversare\" a PDL. Preda apreciază că Ungureanu \"este un om deosebit\", dar nu înţelege de ce el trebuie \"să pedaleze paralel cu partidul\". \"E ca principiul viermelui de mătase, fluturelui de mătase: eu fac ceva nou cu oameni vechi sau las ceva vechi cu oameni noi. Nu ne decidem ce vrem. PDL a ratat în mai 2011 schimbarea profundă în ceea ce priveşte denumirea partidului, imprimarea unui nou parcurs, am ales la Convenţie să rămânem la fel cum am fost şi iată, am pierdut şi guvernarea în 2012\", a continuat parlamentarul. Deputatul deplânge totodată faptul că \"PDL e deja în ţară pe şapte culori, pe şapte sigle, şapte, opt, nouă, deci el va trebui să se regrupeze rapid în iunie-iulie, ca să intre omogen în alegerile generale\". Cezar Preda a mai spus că \"PDL s-a umflat ca o gogoaşă\" din 2005: \"Toţi au venit fugind în partidul ăsta, că era la putere, toţi neica-nimeni, toţi incompetenţii, care n-aveau loc, toţi neputincioşii care nu puteau să facă nimic decât susţinuţi de partid s-au înfipt în PDL! Acum au fugit ca păsările, nu mai e nici unul pe aici, sunt curţile goale, au plecat pentru că nu mai e la putere\".