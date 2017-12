Înjunghiat din răzbunare?!

Un tânăr de 28 de ani a ajuns vineri dimineaţă la spital după ce a fost tăiat cu sabia de mai multe persoane. Victima, Sorin Marian Cornăţeanu, de 28 de ani, este om al străzii şi este recividist. Incidentul a avut loc în adăpostul victimei, într-un tunel de sub calea ferată din zona Gării Constanţa. La adresa respectivă a ajuns un echipaj SMURD care a transportat victima la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. „Pacientul este internat în Clinica de Neurochirurgie. Are un traumatism cranio-cerebral şi o plagă la nivelul scalpului”, a declarat directorul medical dr. Cătălin Grasa. Prietenul lui Cornăţeanu spune că bărbatul a ieşit din închisoare în urmă cu o săptămână şi agresarea sa este o urmare a atitudinii violente pe care o are. „Joi seară s-a bătut în zona Spitalului Judeţean cu câteva persoane. Zicea că e şmecher abia ieşit din închisoare. Seara mi-a povestit că s-a certat cu vreo şase persoane şi că s-a luat la bătaie cu ei. Astăzi, (n.r. vineri) Cornăţeanu mi-a spus că au venit şase persoane la el şi l-au tăiat cu săbiile, iar eu presupun că sunt persoanele cu care s-a încăierat. Probabil au venit să se răzbune”, a declarat Dumitru C., prieten cu victima. Autorităţile au fost alertate prin 112 de un bărbat care locuieşete în zonă după două ore de la incident, în momentul în care victima a început să se vaite şi să ceară ajutor. Lucrătorii Secţiei 5 Poliţie Constanţa au deschis o anchetă în acest caz, pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul. Anchetatorii încearcă să dea de urma agresorilor, însă spun că victima nu este cooperantă.