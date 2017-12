Înjunghiat în gît de prietenul din copilărie

Un bărbat în vîrstă de 54 de ani, din Constanţa, a ajuns vineri noaptea, pe patul de spital, după ce a fost înjunghiat în gît de prietenul său din copilărie. Faredin Iusein le-a povestit oamenilor legii că, joi seară, l-a văzut pe Erdin Cherim, de 58 de ani, amicul lui, bînd într-o cîrciumă din zona Coiciu. Întrucît ştia că bărbatul nu are măsură şi deja să făcuse tîrziu, omul s-a hotărît să-l scoată pe Cherim din bar şi să-l ducă acasă. Planul i-a reuşit, însă, doar pe jumătate: „Am apucat să-l conduc doar pînă în curtea lui. Acolo s-a răzgîndit şi mi-a spus că vrea să mai dea pe gît cîteva pahare. Mi-a cerut să vin cu el înapoi în bar. Pentru că nu l-am putut face să se răzgîndească, am mers cu el pînă la cîrciumă, dar nu am stat. L-am lăsat acolo şi eu m-am întors la el în curte ca să-mi iau bicicleta pe care o lăsasem în gospodăria lui. Apoi m-am întors acasă, pe strada Străjerului ca să mănînc şi să mă culc”. În jurul orelor 21.20, Faredin Iusein a primit vizita neaşteptată a prietenului său, care arăta şi mai cherchelit decît înainte. „Am ieşit în pragul casei pentru a vedea ce vrea. Cînd m-a văzut, a început să ţipe la mine să-i dau înapoi 7 milioane de lei pe care zicea că îi furasem de la el din casă mai devreme. Uitase că nu mai are banii şi a venit ţintă la mine. Prima dată nu mi-a venit să cred că vorbeşte serios. Eu am crezut că glumeşte cu mine, că s-a îmbătat şi are chef de şotii”, a povestit Faredin Iusein, care nici măcar nu bănuia că prietenul lui ţine în mînă un cuţit de bucătărie cu lama de 18 cm. Totul s-a întîmplat într-o fracţiune de secundă. Erdin Cherim a făcut un pas spre el, a ridicat cuţitul şi l-a înjunghiat în gît, doborîndu-l la pămînt, după care a luat-o la fugă. „Nu am avut timp să reacţionez. Nu mă aşteptam la aşa ceva. Sîngele a început să ţîşnească, iar eu am strigat după fratele meu, care era în casă şi el mi-a legat în jurul gîtului un prosop şi a chemat ambulanţa”, a declarat victima. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a fost internat în Secţia de Terapie Intensivă cu diagnosticul „plagă înjunghiată regiunea laterală cervicală stîngă”. Vineri dimineaţă, Feradin Iusein a fost transferat pe Clinica de Chirurgie, starea lui de sănătate stabilizîndu-se. Deşi din cauza lui a fost la un pas de moarte, Iusein spune că şi-a iertat deja amicul: „Nu am cum să nu-l iert, chiar dacă m-a înjunghiat. Am copilărit împreună în acelaşi cartier, ne cunoaştem de cînd eram mici. Îmi pare rău pentru el, fiindcă nu cred că legea îl va ierta”, a spus bărbatul. Agresorul a fost reţinut ieri dimineaţă de lucrătorii Secţiei 4 Poliţie, chiar la locul său de muncă. Procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa l-au prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă, iar magistraţii au emis pe numele lui un mandat pe o perioadă de 29 de zile sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de tentativă de omor.