Înjurătura de monolit

La noi, înjurătura întregeşte unitatea de monolit a guvernanţilor. Nicio altă deviză nu-i uneşte atît de mult în cuget şi în simţiri! De cînd cu noile directive ale prezidentului, diverşi miniştri se străduiesc să ne demonstreze că sînt exponenţii de bază ai şcolii de tîmpiţi din România. Peste noapte, graţie cuvîntărilor preţioase ale preşedintelui, tîmpitul a ajuns brusc principalul subiect de analiză pentru opinia publică de la noi şi de pretutindeni. Descoperim abia acum că avem o şcoală de tîmpiţi extrem de valoroasă. Ţinînd cont de aprecierile preşedintelui, tîmpitul a devenit o personalitate multilateral dezvoltată. A ieşit din întuneric şi s-a aşezat direct în lumina reflectoarelor. Acum, repet, omenirea autohtonă stă cu ochii pe fiecare tîmpit al patriei. Cei mai mulţi dintre amărăşteni, oameni simpli, fără carte, şi-au legat toate speranţele de cîte un tîmpit… Scos direct din măruntaiele învăţăturilor prezidenţiale, tîmpitul jubilează. Pînă şi guvernanţii au ajuns să se alinte între ei cu tot felul de replici acide izvorîte din gîndirea şi înţelepciunea tîmpitului! Miniştrii se gratulează cu formulări de genul “Salut, tîmpitule”. Mai nou, în politică, tîmpitul a ajuns unitatea standard de măsură a competenţei. De cîteva zile încoace, se vorbeşte despre unii politicieni în limitele algoritmului impus de tîmpit. Guvernanţii îşi trimit reciproc bezele. “Salut, Puiu, eşti un tîmpit”. “Ciao, tîmpiţelule”. În acest context de profundă tîmpeală, înjurătura a căpătat noi valenţe. Ca stare de spirit, îi mobilizează pe cei care ne conduc spre ieşirea ascunsă din criză. La rîndul ei, bălăcăreala menţine în stare de alertă spiritul de competiţie. În acest context, şutul în fund, care nu are semnificaţia destituirii dintr-o funcţie, îi stimulează enorm pe miniştrii coaliţiei. Starea lor de spirit este albia de porci în care se scaldă zilnic. Ultimul memorandum a fost lansat sub deviza “Cine spune ăla este ca măgarul din poveste”. Dacă observaţi, în Guvern, este o porcăială de nedescris! Se aruncă barosan cu lături din toate poziţiile. Nici nu ştii de cine să te fereşti! Starea de bălăcăreală continuă ţine guvernanţii cu mintea trează şi vioaie. Sigur, nu interesează prea mult priorităţile momentului. Care priorităţi? Bîşti d-acilea. Fiecare ministru în parte a ajuns un caricaturist de mare respiraţie artificială. Scopul său unilateral este unic şi indivizibil. Nu se lasă pînă nu-i schimonoseşte faţa colegului de coaliţie! Conducătorii actualei coaliţii sînt uşor de identificat. Au picioarele făcute praştie de atîta dat la gioale! Se calcă în draci pe bătături! Înjurătura de monolit i-a transformat radical pe guvernanţi. Sînt mult mai vorbăreţi faţă de vechea echipă. Sînt deschişi la replică. Se cotoiesc în draci pe sub masa prezidiului. Mă rog, fac de toate. Prin intermediul înjurăturii de monolit, au redescoperit farmecul dialogului de la om la om. În calitate de ghid social, înjurătura de monolit ne arată nouă în ce hal de degradare a ajuns naţiunea…