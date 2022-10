Înmatriculările de mașini noi au crescut cu 5,08%, în primele opt luni ale anului

Numărul înmatriculărilor de autoturisme noi a crescut în România cu 5,08%, în primele opt luni ale acestui an, comparativ cu acelaşi interval din 2021, arată datele Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate de Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), potrivit Agerpres.



Astfel, în perioada analizată, au fost înmatriculate 83.349 de autoturisme noi pe plan local, faţă de cele 79.320 de unităţi, consemnate cu un an în urmă, acelaşi interval.



În august, înmatriculările de autoturisme noi au scăzut, în România, cu 22,26%, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2021, până la un volum de 12.538 unităţi.



În ceea ce priveşte autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins, în august 2022, cifra de 28.048 unităţi, în scădere cu 19,46% în comparaţie cu august 2021.



Totodată, în intervalul ianuarie - august din acest an, au fost înregistrate 213.413 de autoturisme rulate, înmatriculate pentru prima dată pe plan naţional, mai puţine cu 20,96% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior (270.016 de unităţi).



În clasamentul mărcilor de autoturisme noi înregistrate în România în primele opt luni conduce detaşat Dacia, cu 24.148 de unităţi înmatriculate, urmată de Toyota - cu 6.860 unităţi, Hyundai (6.607), Ford (6.062), Skoda (5.508), Volkswagen (5.242), Renault (4.630), Peugeot (2.469), Mercedes (2.322) şi Kia (1.982).