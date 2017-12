Înmatriculările de maşini second hand, la cel mai slab nivel din ultimii trei ani

Numărul înmatriculărilor de autoturisme second hand a fost, în luna martie, de 5.196 unităţi, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimii trei ani, şi la jumătate faţă de februarie sau martie 2010, conform datelor Direcţiei Regim Permise Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Ultima lună când înmatriculările maşinilor rulate au scăzut sub acest prag a fost februarie 2007, când au fost înscrise în circulaţie puţin peste 3.000 de autoturisme. Reculul înregistrat de autoturismele rulate este cauzat de creşterea taxei de poluare, care a determinat scăderea numărului de tranzacţii cu maşini second hand importate. În martie, volumul de înmatriculări a fost la jumătate comparativ cu luna corespunzătoare din 2010. De asemenea, înmatriculările din martie au fost cu aproape 50% mai mici faţă de luna februarie. În primele trei luni ale anului, datele DRPCIV indică o scădere cu 11% a înmatriculărilor de autoturisme second hand, la 31.439 unităţi. Valoarea medie de tranzacţionare a unei maşini second hand este de 7.400 euro. Anul trecut, în România au fost înmatriculate aproape 215.000 de maşini second hand, nivel apropiat de cel din 2009.