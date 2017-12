Înmormântat în ziua în care urma să fie decorat

Ieri, în ziua în care trebuia să primească medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a-III-a, cu însemn de război, pentru rezultatele obţinute în timpul misiunilor în Kosovo, singurul jandarm constănţean medaliat de Jandarmeria Română a fost înmormântat. Plt. maj. Ion Dragoş Cătălinoiu, de 32 ani, care a lucrat în cadrul Grupării Mobile “Tomis” Constanţa, a murit în urmă cu două zile din cauza unor probleme de sănătate şi ieri a fost înmormântat la Constanţa, în vreme ce colegii cu care a fost în Kosovo au primit decoraţiile de război din partea preşedintelui României. Plt. maj. Ion Dragoş Cătălinoiu a participat la patru misiuni în zona de conflict din Kosovo şi de fiecare dată s-a întors teafăr acasă. La scurt timp după ultima misiune el s-a îmbolnăvit şi a murit pe patul de spital.

Amintim că, luna trecută, a fost emis un ordin prin care 54 de jandarmi români aflaţi în Kosovo pentru misiuni de menţinere a păcii, sub egida Uniunii Europene, erau medaliaţi. Ieri, jandarmii au primit medaliile ca semn al recunoştinţei şi aprecierii pentru profesionalismul dovedit în timpul executării misiunilor. Din cei 54 de militari, şapte ofiţeri din cadrul Jandarmeriei Române au primit Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn de război, iar 47 de subofiţeri jandarmi au primit Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a-III-a, cu însemn de război. Cei 54 de jandarmi medaliaţi fac parte din cel de-al doilea contingent care a acţionat în Kosovo din momentul preluării misiunii de către UE, începând cu luna decembrie 2008. Jandarmii români participă la misiunea de menţinere a păcii în Kosovo din 2002, timp de şapte ani acţionând sub egida ONU. Jandarmii decoraţi au făcut parte din contingentul trimis în Kosovo pe o perioadă de şase luni, în perioada iunie - decembrie 2009, sub egida EULEX.