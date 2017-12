Inna a cântat la canionul Runyon

Inna şi-a obişnuit fanii cu sesiunile live din cadrul proiectului „Rock the Roof”, cântând pe acoperişurile marilor capitale, cum ar fi Paris, Istanbul şi Londra, dar şi Bucureşti, aşa că era cazul ca, odată cu pregătirile pentru noul album, să vină cu ceva surprinzător. Cea mai recentă înregistrare a fost făcută la Canionul Runyon din Los Angeles, acompaniată de alţi instrumentişti decât cei din trupa The Marker, cu care a cântat pe acoperişuri. Piesa cântată la canion, „More than Friends”, este cel mai nou single Inna, lansat vineri, odată cu videoclipul oficial, filmat tot în Los Angeles. Piesa beneficiază şi de o variantă cu artistul american Daddy Yankee. „Party Never Ends”, cel de-al treilea album al Innei, va apărea pe 1 martie. (C.S.)