Inna a câştigat şi publicul de acasă

Inna a vrut să lase o impresie puternică publicului, la primul super-concert din România, care a avut loc marţi seară, în capitală. Astfel, ea şi-a făcut intrarea în scenă din… aer, coborând dintr-un elicopter în faţa a 5000 de spectatori. Ea şi-a afişat apoi deja celebrele outfituri sexy de scenă, iar reacţia fanilor a fost pe măsura show-ului incendiar.

Solista din Mangalia a cântat în premieră piese de pe ultimul ei album, „The Club Rock\". Artista şi-a încântat fanii şi cu câteva coveruri celebre precum „Use Somebody\" al celor de la Kings of Leon, „Grenade\" de la Bruno Mars, „The Time of My Life\" şi „Born This Way\" a lui Lady Gaga.

Inna este, în acest moment, cel mai de succes artist român peste hotare, cu 2.6 milioane admiratori pe Facebook, piese poziţionate în celebrul clasament american Billboard sau peste 150 de milioane de vizionări ale clipurilor sale pe YouTube.