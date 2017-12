Inna a lansat noua piesă pe internet

Inna, vedeta de la malul mării care a ajuns rapid unul dintre cei mai cunoscuţi cântăreţi români pentru publicul de peste hotare, a postat o piesă nouă pe contul ei de YouTube. „Put Your Hands Up” este inclusă pe albumul „I Am the Club Rocker”, pe care interpreta îl va lansa pe data de 19 septembrie.

Melodia este ilustrată pe internet cu imagini din concertele Innei, iar materialul video s-a dovedit a fi destul de căutat, strângând mai multe zeci de mii de vizualizări din partea utilizatorilor, cărora li se adaugă multe alte comentarii ale fanilor.

Încă din 2009, de când frumoasa cântăreaţă a semnat cu label-ul Ultra Records din America, drumul spre succes i-a fost asigurat Innei, aceasta câştigând numeroase premii şi concertând în ţări unde hiturile ei erau difuzate non-stop la majoritatea posturilor de radio din: Rusia, Polonia, Turcia, Bulgaria, Serbia, Slovacia, Grecia, Belgia şi Olanda. Anul acesta, Inna este unul dintre artiştii cu cele mai multe nominalizări la MTV Romanian Music Awards, alături de Alexandra Stan şi Andreea Bănică. Cântăreaţa se luptă pentru cele mai înalte distincţii la categoriile: Best Female, Best Dance, Best Video şi Best Website.