Inna, brutalizată de un bărbat în noul clip

Inna lansează, în această vineri, un nou videoclip. Până atunci, însă, fanii se pot delecta cu un teaser, din care reiese că artista luptă împotriva violenţei domestice, ea însăşi fiind o victimă a acestui comportament... în clip. Ea pare a fi prinsă într-o ceartă, iar mesajul este unul nemaiîntâlnit până acum la artistă, care a abordat doar mesaje euforice în piesele ei de până acum. Mesajele postate în trailer reprezintă un manifest nu doar înpotriva violenţei domestice, ci şi a ignoranţei faţă de acest fenomen.

Aparent, melodia care va beneficia de acest videoclip este „Endless”, de pe abumul lansat la finalul lunii septembrie, „I Am The Club Rocker”, cel de-al doilea din carieră. Videoclipul are şi o pagină de net: bringthesuntinmylife.com.

Pentru coperta singleului s-a folosit o fotografie controversată, în care Inna pare că nu poartă lenjerie intimă. De fapt, lenjeria este de culoarea pielii, utilizarea ei reprezentând o metodă de efect folosită şi de alte vedete internaţionale, în ultimii ani.