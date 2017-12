Inna cântă în... spaniolă

Deşi videoclipul „Club Rocker” se bucură încă de succes, Inna pregăteşte deja o nouă lansare: videoclipul piesei „Un Momento”. Piesa a fost lansată, anul trecut, ca bonus track de pe albumul „Hot”, varianta spaniolă şi a fost realizată în colaborare cu DJ-ul Juan Magan. Simpatica mangalioată a postat pe Facebook mai multe poze de la filmările recente, care s-au desfăşurat în Palma de Mallorca, în regia lui Alex Herron, cel care s-a ocupat şi de videoclipurile „Sun Is Up” şi „Club Rocker”, colaborând în trecut cu nume precum Black Eyed Peas sau Taio Cruz. În plus, Inna a anunţat că va lansa, cât de curând, cel de-al doilea album din carieră, intitulat „I Am the Club Rocker”. Pe lângă single-ul ce dă numele discului, pe noua apariţie discografică va fi inclusă şi o melodie mai veche a solistei, „July”, precum şi hitul „Sun Is Up”.

Pe numele real Elena Alexandra Aposteanu, Inna, la vârsta de 24 de ani, este considerată un fenomen pe scena muzicii dance internaţionale. În doar doi ani, a devenit un nume de referinţă în playlist-urile radiourilor, iar piese precum „Hot\", „Amazing\" şi „Deja Vu\" au ajuns pe primele locuri în topurile muzicale mondiale. Este primul artist român care s-a situat pe poziţia I într-un top realizat de celebra revistă americană „Billboard”, iar anul trecut, a câştigat cinci premii la Romanian Music Awards. Inna a mai fost recompensată cu un disc de platină în Franţa, pentru vânzarea a 100.000 de unităţi ale albumului „Hot\", dar şi cu un disc de aur în Olanda, pentru 25.000 de unităţi vândute ale aceluiaşi material discografic. În decembrie 2010, a primit European Border Breakers\' Award (EBBA), distincţie acordată artiştilor noi pentru succesul obţinut cu primul album de debut. Artista doreşte să colaboreze cu americanii de la Black Eyed Peas, considerând că abordările lor muzicale prezintă multe asemănări.