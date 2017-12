Inna, cel mai vizualizat cântăreţ pe Youtube

Frumoasa cântăreaţă născută la Neptun, Inna, s-a născut, cu siguranţă, sub o stea norocoasă. Aflată pe culmile succesului, la numai un an de la lansarea sa internaţională, dar controversată chiar de românii ei şi de colegii de breaslă, care îi pun, totuşi, la îndoială calităţile vocale, Inna are, însă, o mulţime de fani care o susţin în permanenţă. De curând, artista a depăşit 1,5 milioane de fani pe Facebook, record absolut pentru România, dar şi pentru spaţiul balcanic. Mai mult,

interpreta a fost

cel mai vizualizat cântăreţ pe Youtube zile la rând, la nivel internaţional.

Prezenţa activă a Innei în mediul digital o apropie foarte mult de fani, una dintre campaniile sale recente pe Facebook având chiar acest scop.

Astfel, „Cenuşăreasa modernă”, după cum i se spune în presa germană, s-a apropiat de spiritul fiecăreia dintre ţările care au susţinut-o de-a lungul timpului, printr-o serie de fotografii în care îmbracă elemente specifice zonelor respective.

Inna a fost, pe rând, costumată şi aranjată în stil spaniol, portughez, britanic sau italian.

Talentata interpretă şi-a câştigat faima pe scena internaţională a muzicii dance, într-un timp destul de scurt, având un program de concerte extrem de încărcat. Acelaşi ritm îl va menţine până la sfârşitul anului, în doar două săptămâni, aceasta urmând să susţină nu mai puţin de nouă spectacole în Belgia, Franţa, Spania şi Italia. În ciuda programului solicitant, cântăreaţa a mărturisit că îşi doreşte foarte mult să se afle acasă, în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru a petrece Crăciunul alături de familie şi de cei dragi.