Inna, faimoasă pe YouTube

Una dintre metodele folosite de vedete pentru a-şi evalua succesul pe piaţă sunt reţelele de socializare din mediul online. Foarte activă pe Facebook, solista mangaliotă Inna se laudă, mai nou, cu faptul că recentul său videoclip, „Sun is Up”, a fost vizualizat de peste un milion de ori pe platforma YouTube, la doar o săptămână de la lansare. Clipul a fost difuzat în premieră pe data de 30 septembrie şi i-a câştigat îndeosebi pe admiratorii solistei, după ce aceasta apare în ipostaze „fierbinţi”.

„Sun Is Up” a fost filmat pe 24 august, în Marbella, Spania, în regia lui Alex Herron, care a mai colaborat, printre alţii, cu Taio Cruz, Kesha şi Basshunter. În cei doi ani de la debut, Inna a lansat şapte videoclipuri. Astfel, în topul vizualizărilor pe YouTube se află „10 Minutes”- cu 1.890.148 vizitatori (din 26 iunie), urmată de „Amazing”- cu 11.068.852 vizualizări (din 14 septembrie 2009), „Love”- 669.288 vizualizări (din 4 noiembrie 2009), „Deja Vu”- 284.797 vizualizări (din 7 noiembrie 2009). Celelalte clipuri lansate sunt „Hot”, „I Need You for Christmas” şi „Sun Is Up”, dintre care ultimele două au fost difuzate în acest an.