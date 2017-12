Inna începe anul cu single nou

Solista constănţeancă Inna a început 2013 în forţă, cu un nou single lansat în cursul zilei de vineri. Piesa se numeşte „Boom Boom” şi a fost realizată în colaborare cu producătorul spaniol Brian Cross. Melodia a fost difuzată în premieră de un post naţional de radio, urmând să fie lansată şi pe iTunes, pe 22 ianuarie.

Inna este ocupată, la început de an, cu pregătirea celui de-al treilea album de studio, pe care vrea să-l lanseze în primăvară şi care poartă numele „Party Never Ends”. Primul extras pe single de pe album va fi piesa „More than Friends”, care se anunţă a fi hit-ul verii 2013.

Inna, pe numele ei real Elena Alexandra Apostoleanu, s-a născut pe 16 octombrie 1986, în Mangalia. Solista a adoptat stilul dance, iar datorită colaborării cu echipa de producători Play&Win, alături de care a scos hit-uri „pe bandă rulantă”, în ultimii patru ani, este cea mai cunoscută artistă româncă de peste hotare şi în 2013. Inna s-a remarcat şi din punct de vedere al frumuseţii. Vedeta a avut mai multe pictoriale în FHM România, Franţa şi Cehia, fiind votată una dintre cele mai frumoase femei din lume.