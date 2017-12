Inna, nud în videoclipul „Sun Is Up”

Cunoscuta solistă mangalioată Inna se află, în aceste zile, în localitatea spaniolă Marbella, unde sunt realizate filmările ultimului său videoclip, pentru piesa „Sun is Up\". Regia clipului este semnată de Alex Herron, nominalizat la premiile Grammy în urmă cu un an, pentru categoria Best Video. Noul clip va costa 60.000 euro, cu 10.000 euro mai puţin decât cel al piesei „10 Minutes”, care a fost realizat, la Londra, de celebrul regizor britanic Paul Boyd, cel care a reprezentat numeroase vedete internaţionale printre care Kylie Minogue şi Sting. Cântăreaţa le-a pregătit fanilor ei, şi nu numai, o mare surpriză în noua producţie video: aceasta va apărea nud într-o cadă, probabil „fierbinte”, alături de mulţi bărbaţi la fel de... dezbrăcaţi.