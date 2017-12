Inna, pe primul loc în topurile muzicale

Inna este noul lider în topul difuzărilor la posturile de radio autohtone, cu noul single „Amazing”. Top 3 al celor mai difuzate piese în săptămîna 12-18 octombrie este completat de Connect-R cu „Burning Love” şi Pitbull, cu „I Know You Want Me”, potrivit datelor furnizate de Nielsen Music Control. În afară de Pitbull, dintre artiştii străini care au reuşit să ajungă în top 10 se numără cei de la Black Eyed Peas, cu piesa „I Gotta Feeling”, pe locul 6 şi trupa Pussycat Dolls, cu „Hush Hush”, care ocupă penultimul loc, ceea ce ilustrează faptul că artiştii români se impun în forţă prin talent şi originalitate.

Reamintim că Elena Alexandra Apostoleanu, alias Inna, cunoscută iubitorilor muzicii dance din ţară, dar şi de peste hotare, a cîştigat, recent, competiţia „Best Romanian Act”, astfel că va reprezenta România la „Best European Act”, în cadrul Premiilor MTV Europe Music Awards 2009 (MTV EMA 2009). Votul pentru „Best European Act” va fi deschis pînă pe 2 noiembrie, cînd vor fi anunţaţi primii cinci nominalizaţi care vor obţine cel mai bun punctaj, iar dintre aceştia, doar unul va cîştiga Best European Act, pe 5 noiembrie, la gala de decernare a premiilor MTV EMA 2009. Cei care vor să o susţină pe Inna în competiţie o pot vota online, pe site-ul http://ema.mtv.ro/artisti/inna.

Elena Alexandra Apostoleanu s-a născut pe 16 octombrie 1986, la Mangalia. A început să colaboreze cu echipa de producători Play & Win anul trecut, cînd a fost lansat şi primul său single, „Hot”, piesă ce a ajuns pe primul loc în clasamentele radio din România, Bulgaria, Polonia, Rusia, Ungaria, Turcia şi Grecia. În aprilie 2009, şlagărul „Hot” a fost nominalizat la categoria „Cea mai bună melodie internaţională”, în cadrul ceremoniei Premiilor Eska din Polonia. Tot în aprilie, Inna a semnat un contract de management cu una dintre cele mai importante case de înregistrări americană, prin care compania se angaja să promoveze materialele discografice ale cîntăreţei în S.U.A., Marea Britanie şi Canada.