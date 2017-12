Inna surprinde: un nou clip, un nou stil

Videoclipul piesei „If You Don’t Love Me”, ce reprezintă prima colaborare a Innei cu un grup muzical de rock autohton, The Marker, a fost lansat în weekend. După ce a uimit fanii cu cover-ul piesei „Mai frumoasă” a Laurei Stoica şi apoi cu videoclipul piesei „Endless”, marcând o vizibilă schimbare de stil, Inna apare schimbată într-un alt proiect inovator pentru imaginea ei artistică. Ea schimbă astfel nu doar stilul muzical, ci adoptă şi un nou look, reuşind bineînţeles să rămână sexy.

Noul single „If You Don’t Love Me” ce aparţine formaţiei braşovene de rock alternativ The Marker este o piesă mai lentă şi a fost interpretată în această formulă, în urmă cu jumătate de an. Videoclipul a fost filmat pe acoperişul unei clădiri din Paris în timpul vizitelor artistei constănţene în Hexagon, la acest sfârşit de an. Inna are un look nou, părul nu mai este drept, aşa cum şi-a obişnuit fanii în clipuri şi fotografii şi este... îmbrăcată din cap până-n picioare în haine din piele.

Trupa The Marker s-a format în 2008, la iniţiativa lui Paul Mateş şi Andrei Prodan. Ulterior, acestora li s-au alăturat Octav Capotă şi Claudiu Ursache. În 2009, ei au participat la Festivalul Internaţional „Cerbul de Aur” şi au cântat în faţa propriului public piesa în al cărei videoclip apare acum şi Inna, reuşind să ajungă în finală.