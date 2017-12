O veste bună pentru fanii celebrei soliste mangaliote Inna: noul său album va fi lansat în această vară. Numele noii apariţii discografice este \"I Am the Club Rocker\" şi a fost compus de talentaţii producători de la Play & Win. „Este albumul care mă reprezintă în totalitate. Este produs special pentru voi şi sunt sigură că împreună îl vom face no. 1! Go club rockers!” este mesajul cântăreţei pentru fanii săi, referitor la noul produs muzical.

„Inna este cauza, noi creăm efectul! E foarte uşor să lucrezi cu un artist ca Inna, pentru că prezenţa ei în studio este mereu o sursă de inspiraţie pentru noi. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru inspiraţie, avem convingerea că este cel mai bun album al nostru. Şi de data asta, venim cu elemente noi pentru a îmbunătăţi sound-ul, iar mesajul este unul de îndemn pentru toţi cei care se simt tineri şi dornici de distracţie. Avem aşteptări mari şi sperăm să ne autodepăşim. Totul din dragoste pentru muzică! Noul single îl puteţi auzi în premieră, pe data de 17 mai, la Arenele Romane, unde Inna va susţine primul concert din acest an în România. Coperta noului album o puteti găsi aici http://i.imgur.com/gUF8g.jpg, iar mai multe informaţii despre lansare vor apărea pe http://www.iamtheclubrocker.com”, au declarat cei de la Play & Win.