Înotătorii de la Delphin s-au remarcat în Austria

În Austria, la Steyr, a avut loc pe 4 decembrie tradiţionalul concurs internaţional de înot programat în preajma Sfântului Nicolae, Internationales Nikolausschwimmen, ajuns la ediţia a 27-a. Au participat peste 560 de copii de la 29 de cluburi, din Germania, Ungaria, Cehia, Slovacia, România şi Austria. Ţara noastră a fost reprezentată de clubul constănţean Delphin Înot, cu 17 sportivi, antrenorii Aurel Şeicaru (este şi preşedintele clubului) şi Andrei Petrescu plus instructorul Ionuţ Rogoveanu. Bilanţul cuprinde 29 de medalii, dintre care 10 de aur. S-au impus în probele respective următorii sportivi: Vlad Rogoveanu (7 ani) la 25 m liber, fluture, spate şi bras plus 100 m mixt; Alexia Bratocsin (7 ani) la 25 m fluture şi spate plus 100 m mixt; Alexandru Preda (8 ani) la 25 m fluture şi spate. Toţi trei au primit şi cupele cuvenite celor mai buni înotători la categoriile lor de vârstă. Au mai urcat pe podium: Alexia Bratocsin (2 medalii de argint); Sebastian Tulea (9 ani, 2 argint şi 1 bronz); Andrei Dorneanu (7ani, 1 argint, 2 bronz); Alexandru Preda (1 argint şi 2 bronz); Vlad Pascale (11 ani, 1 argint); Luana Boicenco (7 ani, 2 bronz); Briana Petrescu (6 ani, 2 bronz); Mircea Sîrbu (12 ani, 1 bronz); Răzvan Prodan (6 ani, 1 bronz). A mai cucerit medalie de bronz şi ştafeta de 4x50 m liber a băieţilor de 12 ani, alcătuită din Mircea Sîrbu, George Prodan, Vlad Pascale şi Sebastian Tulea. „A fost un concurs reuşit, chiar dacă destul de obositor, cu toate probele într-o singură zi. Copiii au primit cupe şi medalii la festivitatea de premiere, dar şi cadouri de la Moş Nicolae, care a oferit câte ceva pentru toţi cei 560 de participanţi”, a declarat Aurel Şeicaru. Sportivii de la Delphin Înot Club Constanţa se antrenează la Palm Beach, iar cheltuielile de deplasare în Austria au fost suportate de către părinţi.