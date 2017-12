Înotătorul constănţean Dragoş Agache, argint european

LA NOUĂ SUTIMI DE SECUNDĂ DE AUR. Constănţeanul Dragoş Agache a obţinut o performanţă extraordinară sâmbătă seară, reuşind să cucerească medalia de argint în proba de 50 m bras la Campionatele Europene de nataţie de la Budapesta. Cotat cu al doilea timp european şi cu al cincilea în ierarhia mondială a sezonului, sportivul de la CS Farul Constanţa a făcut o cursă excelentă, stabilind un nou record naţional, 27 de secunde şi 47 de sutimi. Elevul antrenoarei Gina Handrea a încheiat la doar nouă sutimi de secundă de câştigătorul probei, italianul Fabio Scozzoli. „Ştiam că pot să iau o medalie, dar orice este posibil într-o probă de viteză. Puteam să ajung şi primul, dar şi ultimul. A contat mult startul. L-am îmbunătăţit mult şi cred că acolo am câştigat două zecimi. Cu un start normal, cred că luam aurul. Ţinta mea este proba de 100 de metri bras, pentru că proba de 50 metri bras nu este olimpică. Sunt dezamăgit că am ratat finala la 100 de metri, pentru că simt că m-aş fi putut lupta pentru medalie. Măcar aş fi scos un timp mai bun, care m-ar fi ajutat în pregătire, pentru anul viitor, unul decisiv în tentativa de calificare la Jocurile Olimpice de la Londra”, a declarat Agache. În vârstă de 26 de ani, constănţeanul a reveni în ţară la începutul anului 2008, după patru ani petrecuţi la Universitatea din Iowa, în SUA. „Am decis să plec din ţară, pentru că îmi pierdusem încrederea şi mă cam săturasem de bazinul din Constanţa. Dacă aş fi rămas, sigur abandonam sportul de performanţă. Primul an după revenire nu a fost o perioadă grea, pentru că nu m-am concentrat pe înot, ci doar m-am gândit să concurez pe plan naţional şi să pregătesc o grupă de copii la un club privat. Dacă am văzut că merge bine, că apar şi rezultatele, am zis că merită să încerc”, a povestit proaspătul vicecampion european, care are drept obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice de la Londra. Din acest motiv, Agache speră într-un ajutor din partea federaţiei, pentru a se putea pregăti peste hotare. „Din toamnă vreau să mă antrenez în străinătate şi am nevoie de un ajutor pe plan financiar. Am nevoie să lucrez mult la start, iar în ţară nu pot, pentru că nu există bloc-starturi de unde să plec cu un picior în faţă şi unul în spate. Am discutat cu mai mulţi antrenori, am văzut ce opţiuni am şi urmează să decid unde voi merge”, a completat Agache.

LĂUDAT DE RĂZVAN FLOREA. Performanţa obţinută de Dragoş Agache a fost apreciată de singurul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc, un alt constănţean, Răzvan Florea. De altfel, cei doi s-au pregătit împreună până în luna aprilie, când medaliatul de la Atena a renunţat la activitatea competiţională. „Este o performanţă senzaţională şi mi-ar plăcea ca Dragoş să-mi calce pe urme. Şi faptul că a ajuns în finală era deja o reuşită. Nu m-a surprins faptul că a urcat pe podium, pentru că ştiu cum s-a pregătit în ultimul an, ceea ce s-a văzut şi în rezultate. Totuşi, într-o probă de viteză, total era posibil. Nu cred că Dragoş se aştepta să ajungă atât de sus, dar este meritul lui. A muncit mult, a fost foarte conştiincios şi serios în tot ce a făcut. Nu i-a fost uşor, mai ales că singurul sprijin financiar a venit de la Clubul Sportiv Farul Constanţa. Nu a avut nimic de demonstrat, nimănui, ci doar să-şi arate lui că are forţa să fie printre primii. După această medalie, poate îl va ajuta şi federaţia”, a mărturisit Florea. „La final, există sentimentul muncii împlinite. A fost o perioadă dificilă, în care Dragoş a tras tare, iar medalia vine ca o răsplată. Am primit felicitări din partea tuturor, şi de la federaţie, dar să vedem ce răspunsuri vom primi când vom cere condiţii de pregătire mai bune”, a adăugat antrenoarea Gina Handrea.