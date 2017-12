Înotătorul Dragoş Agache, eliminat din serii la JO

Înotătorul constănţean Dragoş Agache a ratat, sâmbătă, calificarea în semifinalele probei de 100 m bras, după ce s-a clasat pe locul 8 în seria a treia a calificărilor, cu timpul de 1:02,93. În clasamentul general, sportivul de la CS Farul Constanţa a ocupat locul 37 din totalul de 44 de înotători aliniaţi la startul probei. Ieri a concurat şi Camelia Potec, care a ratat calificarea în finala probei de 400 m liber. Ea a reuşit doar al 20-lea timp din serii, 4:11,43, iar ultima sportivă calificată în finală, britanica Rebecca Adlington, a avut 4:05,75. Potec va mai evolua la 200 m liber (azi) şi 800 m liber (joi).

În finalele de sâmbătă am consemnat ratarea podiumului la 400 m mixt de către multiplul campion olimpic Michael Phelps (SUA), care a ocupat doar locul 4. Campion olimpic a devenit americanul Ryan Lochte, care a parcurs distanţa în patru minute, cinci secunde şi 18 sutimi, urmat de brazilianul Thiago Pereira şi de japonezul Kosuke Hagino. La 400 m mixt feminin, chinezoaica Ye Shiwen (are doar 16 ani!) a cucerit titlul olimpic stabilind şi un nou record mondial, cu timpul de patru minute, 28 de secunde şi 43 de sutimi, timpul fiind cu o secundă şi două sutimi mai bun decât precedentul record, stabilit de australianca Stephanie Rice la Jocurile Olimpice de la Beijimg, din 2008. Au mai urcat pe podium americanca Elizabeth Beisel, campioana mondială en titre, şi chinezoaica Li Xuanxu. Celelalte finale au fost câştigate de Australia, în proba de ştafetă 4x100 m liber feminin, cu timpul de trei minute, 33 de secunde şi 15 sutimi, urmată de Olanda şi SUA, şi chinezul Sun Yang s-a impus la 400 m liber, cu timpul de trei minute, 40 de secunde şi 14 sutimi, urmat de sud-coreeanul Park Taeh-wan şi americanul Peter Vanderkaay. Ieri, americanca Dana Vollmer a câştigat medalia de aur la 100 m fluture, stabilind şi un record mondial al probei, cu timpul de 55 de secunde şi 98 de sutimi. Medalia de argint a fost obţinută de înotătoarea chineză Ying Lu, iar pe a treia treaptă a podiumului s-a clasat australianca Alicia Coutts. Vollmer, campioana mondială en titre, este prima femeie care trece sub pragul de 56 de secunde la 100 m fluture. Precedentul record mondial al probei, de 56 de secunde şi şase sutimi, a fost stabilit pe 27 iulie 2009, la Roma, de suedeza Sarah Sjostrom, locul 4 la JO de la Londra.