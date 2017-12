Înotul cu capul sub apă, strict interzis!

În această perioadă, la clinica ORL a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa ajung tot mai multe persoane cu afecţiuni specifice, cum ar fi otitele şi sinuzitele. Şeful clinicii, prof. univ. dr. Gheorghe Comşa, a explicat că turiştii, dar nu numai, nu ţin cont de recomandările medicilor şi se distrează fără să aibă limite. „Plonjează şi înoată cu capul sub apă cît mai mult timp. Este interzis înotul cu capul sub apă pentru că sinusurile nu mai pot asimila oxigenul necesar, astfel se pot activa sinuzitele mai vechi”, explică medicul şef. De asemenea, şeful clincii a mai precizat că şi urechile pot fi afectate dacă se înoată cu capul sub apă. „Apar otitele care şi ele sînt foarte supărătoare şi trebuie aplicat un tratament de specialitate pentru vindecare”, mai spune prof. univ. dr. Comşa. Medicul ORL susţine că turiştii trebuie să fie foarte precauţi atunci cînd sînt hotărîţi să înoate în mare, mai ales dacă este vorba despre persoane care se ştiu cu unele afecţiuni ce ţin de sfera ORL. Şeful clinicii îi sfătuieşte pe turişti să-şi confecţioneze dopuri pentru urechi din vată, pe care să le îmbibe într-o soluţie uleioasă, să le stoarcă bine, după care să le introducă în urechi înainte de a intra cu capul în apă. „Este o metodă foarte bună de prevenire a otitelor”, susţine dr. Comşa. Sinuzitele pot fi şi ele prevenite dacă se evită înotul cu capul sub apă. Totodată, în această perioadă, la clinica ORL ajung şi persoane care au probleme cu amigdalele. „Amigdalele au de suferit pentru că, în ciuda faptului că afară temperaturile sînt foarte ridicate, se consumă în cantităţi mari îngheţată. Este recomandat ca produsul să fie consumat pastă, nu îngheţat”, explică prof. univ. dr. Comşa.