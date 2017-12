Înotul nu este recomandat nou-născuţilor

Consiliul Superior al Sănătăţii din Belgia nu recomandă înotul pentru bebeluşii sub 12 luni, din cauza riscurilor pentru sănătatea acestora. Consiliul, care este consultat de autorităţile publice ale ţării în tot ceea ce priveşte sănătatea, a ajuns la această concluzie în urma cercetărilor efectuate de mai mulţi experţi care au cântărit riscurile şi avantajele. Pentru copiii sub 12 luni nu există beneficii reale, a explicat Micheline Kirsch-Volders, care a condus studiul. În piscinele în care înoată bebeluşii, temperaturile apei şi aerului sunt ridicate, ceea ce favorizează prezenţa microorganismelor. Expertul a dat asigurări că avantajele pe care le oferă piscina pentru cei mai mici, avantaje fizice şi afective, se pot obţine cu o simplă baie. Circa 15% dintre copiii belgieni practică înotul înainte de a împlini 12 luni, obicei care a început să se extindă în anii \'60, pentru a-i obişnui pe micuţi cu apa şi a le îmbunătăţi coordonarea. Consiliul Superior al Sănătăţii recomandă însă înotul pentru copiii cu vârsta peste un an şi nu consideră credibile studiile potrivit cărora clorul ar face să crească riscul de a suferi de astm în viitor.