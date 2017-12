În săptămîna 6 - 10 aprilie 2009, în municipiul Constanţa, se desfăşoară o vizită de studiu a unui grup de cadre didactice din Marea Britanie. Activitatea se va derula sub denumirea „Inovaţii didactice şi creativitate în învăţămînt. Curriculum bazat pe competenţe, abordări de tip cross-curricular şi învăţare centrată pe elev”. Tema vizitei o reprezintă predarea unui curriculumului bazat pe competenţe şi de tip cross-curicular la nivelul învăţămîntului preşcolar şi primar. Grupul din Marea Britanie este format din patru profesori care predau la grădiniţă şi din patru profesori care predau şi la grădiniţă şi la şcoala primară (în Anglia învăţămîntul primar include şi nivelul preşcolar, deci învăţătorii sînt şi educatori), coordonatoarea grupului fiind reprezentantul Inspectoratului Şcolar. În cadrul celor patru grădiniţe şi şcoli vizitate (Grădiniţa cu Orar Prelungit/GOP 45 şi Şcoala „C. Porumbescu” Constanţa, Grădiniţa cu Orar Normal/GON, Aplicaţie şi Colegiul Naţional Pedagogic „C. Brătescu” Constanţa, GOP 47 şi Şcoala „N. Tonitza” Constanţa, GOP 49 şi Şcoala nr. 40 Constanţa) vor fi urmărite şi discutate lecţii sau alte activităţi educative care demonstrează abordări creative şi inovatoare ale educatorilor şi învăţătorilor români (30 de cadre didactice). Profesorii englezi au indicat următoarele puncte de interes pe care ar dori să le regăsească în cadrul orelor şi în celelalte activităţi: modalităţi de evaluare a rezultatelor învăţării în cazul curriculumului bazat pe competenţe (utilizarea standardelor curriculare); utilizarea strategiilor didactice care ţin cont de diferenţele între stilurile de învăţare ale elevilor (cum sînt integrate de diferite demersuri de învăţare diferenţiată cum ar fi Montessori, Sala de gimnastică a lui Brian (Brian gym), stilurile de gîndire, Debono etc. în predarea la clasă); modalităţi de predare a limbii române şi a limbilor străine care îi pregătesc pe elevi pentru profesie/să devină cetăţeni ai lumii, să înveţe de-a lungul întregii vieţi; creşterea relevanţei învăţării pentru viaţă; activităţi educaţionale care stimulează legăturile dintre şcoală şi comunitate pentru creşterea coeziunii sociale şi implicarea părinţilor în problemele şcolii; medii de învăţare care sporesc motivaţia elevilor şi interactivitatea; lucrul cu copii superdotaţi pentru a-i ajuta să ajungă la performanţele de care sînt capabili şi să influenţeze în mod pozitiv atmosfera de învăţare din cadrul clasei şi şcolii; stabilirea unor legături şcolare şi discutarea posibilităţilor unor proiecte comune cu şcolile vizitate; modalităţi în care managementul şcolii poate contribui la realizare inovaţiilor didactice şi la afirmarea creativităţii cadrelor didactice (folosirea flexibilă a orarului, a spaţiului şcolar şi a altor resurse ale şcolii etc.). Feed-back-ul întregii acţiuni se va desfăşura la GOP “Lumea Poveştilor” Constanţa (anexă Comenius), vineri, 10 aprilie 2009, între orele 12.00-13.00.