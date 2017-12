Inovatori cu... CAMEX

Constănţenii care doresc să-şi construiască o casă, precum şi specialiştii din domeniul construcţiilor şi instalaţiilor se pot întâlni cu reprezentanţii firmelor de profil pentru a găsi soluţii şi oferte de preţ adaptate propriilor nevoi, la expoziţia Camex de la Pavilionul Expoziţional din staţiunea Mamaia. Potrivit reprezentanţilor unei firme de construcţii, principalul rol al unei clădiri este de a asigura ocupanţilor un mediu sănătos, plăcut şi confortabil, cât mai puţin dependent de condiţiile exterioare, în special meteorologice şi acustice. Este ideal ca o casă se se construiască cu cofraje termoizolante, pentru a se elimina apariţia punţilor termice. Aceste cofraje combină izolaţia termică a pereţilor din neopor cu avantajele unui perete monolit din beton armat. Comparativ cu construcţiile tradiţionale, o casă construită în acest fel necesită o investiţie cu aprox. 15% mai mare, însă consumul de energie este cu peste 80% mai mic. Deşi în străinătate casele construite din lemn masiv sunt la mare căutare, în România acestea nu au reuşit să câştige încrederea populaţiei pe deplin. „Preţurile căsuţelor din lemn sunt cuprinse între 2.100 şi 3.150 euro, în funcţie de suprafaţa construită, iar timpul de execuţie este de maximum trei săptămâni. În prezent, facem foarte mult export pentru Italia, Franţa, Spania, Anglia şi Germania”, a declarat Rareş Lumbrea, directorul de vânzări a unei firme din Bistriţa Năsăud. Căutătorii de soluţii tehnice moderne pot opta pentru un sistem de încălzit apă menajeră folosind energia soloară. Deşi cam scump - costă între 2.600 şi 5.600 euro, specialiştii spun că investiţia se amortizează în timp. „Un sistem format din două panouri solare şi un boiler de 150 litri reduce consumul de energie cu 3.200 KW pe an, dar şi pe cel al bioxidului de carbon în aer cu 4,7 tone pe an. Investiţia va fi amortizată în patru ani, iar acolo unde consumul este mare, amortizarea se face într-un singur an”, a declarat Eusebiu Voinea, expozant. O altă noutate prezentată la târg este o centrală termică ce foloşeşte biomasa granulară sub formă de pelete, o invenţie a fraţilor Aurel şi Iuliean Hornet. „Sistemul de încălzire realizează arderea completă a peletelor, în urma arderii neexistând fum în gazele arse, depuneri de cenuşă sau creozot. Cei care cumpără o astfel de centrală pot face economii de peste 60% la sistemul de încălzire. O centrală de 20 KW costă 5.000 de euro, în timp ce una de 60 KW are preţul de 7.000 de euro”, a spus Iuliean Hornet. Constănţenii care vor să vadă ultimele noutăţi în materie de construcţii pot merge la Pavilionul Expoziţional din staţiunea Mamaia sâmbătă, între orele 10.00 şi 18.00, iar duminică, între orele 10.00 şi 14.00.