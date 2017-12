Înregistrare cu Amy Winehouse în timp ce se droghează, pe Internet

S-ar fi crezut că schimbarea de imagine pe care o efectuase mai atenuase viciile pe care cîntăreaţa britanică pare să le aibă. O înregistrare video în care Amy Winehouse apare că se droghează fumînd dintr-o pipă şi în care prezintă cantităţile de cocaină şi Valium pe care tocmai le-a consumat a fost postată pe Internet şi preluată de publicaţia britanică “The Sun”.

Amy Winehouse este filmată în timp ce se droghează fumînd cocaină dintr-o pipă de sticlă. Cîntăreaţa povesteşte că înainte de înregistrare s-a drogat timp de 19 minute cu cocaină şi ecstasy. Aceasta mai spune că a avut nevoie de şase pastile de Valium, “pentru a se calma”. Înregistrarea este realizată chiar în locuinţa lui Amy din Londra, de către un membru al grupului de amici cu care aceasta se droghează. Talentata cîntăreaţă poate fi cu greu recunoscută în femeia dependentă de droguri din această înregistrare. “Arată bolnavă şi murdară şi este atît de slabă încît mă întreb cît va mai rezista. Are nevoie de ajutor specializat”, a declarat un prieten al acesteia. “Cineva trebuie s-o trezească la realitate, altfel, un mare talent va dispărea curînd”, a adăugat alt prieten al cîntăreţei.

La sfîrşitul anului trecut, Amy Winehouse, în vîrstă de 24 de ani, şi-a anulat 17 concerte pe care trebuia să le susţină în Marea Britanie şi alte angajamente pe care le avea programate în următoarele luni. A motivat această decizie prin faptul că nu poate susţine un spectacol dacă nu-l are alături pe soţul său, producătorul Blake Fielder-Civil. În afară de supărarea produsă de arestarea soţului, Amy Winehouse se confruntă cu multe probleme de sănătate, legate şi de consumul masiv de droguri. Tînăra a pierdut foarte mult în greutate şi a recunoscut că a suferit de anorexie şi bulimie după ce şi-a lansat, în urmă cu cîteva luni, cel de-al doilea album, “Back to Black”, foarte apreciat de critici. Surse apropiate cîntăreţei susţin că aceasta suferă de mai multe luni de atacuri cerebrale şi că are nevoie de tratament medicamentos pentru a le controla.