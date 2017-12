Înregistrare porno cu Kanye West, la licitaţie

O înregistrare video ce îl prezintă pe rapperul american Kanye West în timp ce face sex cu o femeie care seamănă izbitor cu iubita lui actuală, starleta Kim Kardashian, a fost scoasă la licitaţie în SUA. Presa americană susţine că înregistrarea va fi vândută persoanei care va oferi cea mai mare sumă de bani, iar rapperul, aflând acest fapt, a început să plângă. Kim Kardashian a devenit celebră graţie unei astfel de înregistrări, realizată în 2007, cu iubitul ei de atunci, Ray J. Potrivit articolului postat pe site-ul tabloidului ”Daily Mail”, starleta americană are mai multe lucruri în comun cu actualul ei iubit Kanye West decât ar fi crezut, întrucât şi acesta a realizat o astfel de înregistrare pornografică, cu puţin timp înainte de a-şi începe relaţia cu Kim Kardashian. Înregistrarea video are o durată de 20 de minute şi se crede că a fost realizată de rapper cu o femeie a cărei identitate nu a fost dezvăluită, dar care seamănă uluitor de mult cu Kim Kardashian. Realizată într-o cameră de hotel, înregistrarea o prezintă pe acea femeie care declară în prima scenă de pe casetă că are peste 18 ani şi că şi-a dat consimţământul pentru realizarea filmului. ”Soţul meu şi cu mine nu mai facem sex. De aceea mă aflu aici!”, spune femeia necunoscută. Potrivit RadarOnline.com, femeia seamănă izbitor cu Kim Kardashian, are o siluetă cu forme generoase, părul lung şi negru. Jurnaliştii de la site-ul RadarOnline.com susţin că au vizionat întreaga înregistrare şi confirmă că protagonistul este, fără niciun, dubiu Kanye West, în vârstă de 35 de ani. În timpul filmării, cei doi parteneri nu se sărută, nu discută, ci doar experimentează mai multe poziţii sexuale. Bărbatul, despre care se spune că este Kanye West, este perfect conştient că este filmat, întrucât el este acela care fixează camera video şi priveşte direct spre obiectivul acesteia, la finalul înregistrării. Potrivit mai multor surse din industria de divertisment americană, înregistrarea a fost realizată cu puţin timp înainte ca rapperul să îşi înceapă, în martie, relaţia cu Kim Kardashian.

Muzicianul este îngrozit de posibilitatea ca înregistrarea să fie dată publicităţii. Ca o ironie a sorţii, Kanye West a lansat de curând o piesă nouă, ”Clique”, în care vorbeşte despre caseta pornografică făcută de Kim Kardashian în 2007. Presa americană scria la începutul lunii aprilie că vedeta de televiziune Kim Kardashian, care încă nu a încheiat din punct de vedere legal mariajul ei cu jucătorul de baschet Kris Humphries, de care s-a despărţit după o căsnicie de doar 72 de zile, a decis să aibă o relaţie amoroasă cu muzicianul Kanye West, care îi este bun prieten de multă vreme. Starleta americană a fost căsătorită şi cu Damon Thomas, în perioada 2000-2004. Kim Kardashian este vedeta de reality show cel mai bine plătită din televiziunea americană, câştigurile ei financiare din 2010 - provenind din apariţiile la televiziune, lansarea unei linii vestimentare, a unui parfum, a unei linii de bijuterii şi a unei creme de bronzat - ridicându-se la circa şase milioane de dolari. Rapperul şi producătorul american Kanye West a devenit cunoscut la începutul anului 2000. Cel de-al treilea album al său, ”Graduation”, a fost unul dintre cel mai bine vândute materiale discografice ale anului 2007. West a câştigat 18 premii Grammy.