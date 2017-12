Înregistrări ale lui John Lennon, păstrate într-o capsulă

Câteva înregistrări realizate de John Lennon după perioada The Beatles vor fi păstrate într-o capsulă a timpului, până în anul 2040, alături de scrisori ale fanilor, ceremonia de închidere a capsulei urmând să aibă loc pe 8 octombrie, la Muzeul Rock and Roll Fame din Ohio, SUA. John Lennon ar fi împlinit, anul acesta, 70 de ani, iar pentru omagierea artistului, familia acestuia sprijină proiectul John Lennon Time Capsule. Scopul proiectului este acela de a păstra înregistrări realizate de artist după perioada The Beatles până în anul 2040, când se vor împlini 100 de ani de la naşterea acestuia. Persoanele care se ocupă de proiect au cerut fanilor să trimită scrisori şi alte suveniruri care vor fi păstrate în capsulă alături de înregistrări. Văduva fostului Beatles,Yoko Ono, a declarat că este încântată să sprijine efortul organizatorilor pentru ca astfel muzica şi mesajele de pace şi dragoste ale lui John Lennon să fie împărtăşite cu generaţiile următoare. Văduva lui Lennon a adăugat că este convinsă că munca soţului său, viaţa şi visele acestuia, vor inspira generaţiile viitoare pentru a putea trăi într-o lume mai bună.