Însărcinată la 11 ani

DIN DRAGOSTE?! Un tânăr acuzat că a întreţinut raporturi sexuale sub ameninţare cu o adolescentă de 11 ani, însărcinată acum în 24 de săptămâni, s-a predat, ieri dimineaţă, poliţiştilor. Cazul şocant a ajuns în atenţia autorităţilor, vineri după-amiază, când Iulia Burdun, de 40 de ani, din Săcele, a reclamat la Secţia 5 de Poliţie Rurală Cogealac că fiica ei este însărcinată cu un tânăr de 21 de ani. Suspectul, Mihai Vasilescu, din Cobadin, le-a declarat anchetatorilor că totul s-a întâmplat din dragoste. „A aflat din presă că este căutat şi a venit singur la Poliţie. A recunoscut totul de la început. A spus că o iubeşte pe fată, că vrea să se însoare cu ea şi să crească copilul. Tănărul va fi prezentat procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de arestare preventivă pentru viol“, a declarat cms. şef Mihail Tănăselea, şeful Poliţiei Năvodari. Din cercetările efectuate până în prezent, oamenii legii au stabilit că Mihai Vasilescu este prieten cu fratele victimei şi a stat cu chirie în casa lor, pe perioada verii trecute, când tânărul a lucrat în comuna Săcele. Din toamnă, Vasilescu susţine că a mai fost găzduit în câteva weekend-uri de familia Burdun, ultima vizită având loc în decembrie, dar nimeni nu a bănuit că între el şi mezina familiei se întâmplă ceva. Relaţia dintre cei doi a ieşit la lumină abia după ce mama fetei a observat că fiica ei a luat foarte mult în greutate şi a dus-o la medic.

ANCHETĂ Expertiza medico-legală efectuată în acest caz a confirmat faptul că fata în vârstă de 11 ani este însărcinată în 24 de săptămâni. Însoţită de mamă, ea a fost adusă ieri dimineaţă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi audiată timp de câteva ore de un procuror. Anchetatorii au stabilit că tânărul a întreţinut relaţii sexuale cu adolescenta din iulie până în decembrie 2011. Contrar afirmaţiilor suspectului care a susţinut că ei se iubesc şi relaţiile au fost consimţite de ambele părţi, copila de 11 ani a declarat că ar fi întreţinut cu el relaţii sexuale sub ameninţare. Cazul a intrat şi în atenţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa. „Începând de luni o să facem o serie de verificări. Apreciem că nu se impune instituirea unei măsuri având în vedere că tânăra are şase luni de sarcină şi nu vrem să adăugăm o traumă în plus la cea existentă. Ea va fi inclusă într-un program de asistenţă psihologică, iar la finalizarea anchetei vom lua măsurile care se impun“, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa. Totodată, medii specialişti spun că, din cauza vârstei fragede a mamei, sarcina prezintă riscuri atât pentru ea, cât şi pentru făt. Duminică seară, tatăl copilului a fost reţinut. „Pe numele suspectului a fost emisă o ordonanţă de reţinere pentru o perioadă de 24 de ore urmând ca astăzi să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru viol“, a declarat procurorul de caz, Andrei Bodean.