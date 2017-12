Înscrierea lui Ungureanu în PDL, subiect de dezbatere în partid

Europarlamentarul PDL Cristian Preda a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că „unii colegi“ doresc înregimentarea premierului Ungureanu în PDL dar că, în opinia sa, e mai bine „pentru toată lumea“ ca fostul şef SIE să rămână independent. Cristian Preda a detaliat opţiunea sa privind rămânea lui Ungureanu independent, spunând că şi Opoziţia ar beneficia de acest lucru. „E mai bine pentru Opoziţie, pentru că tensiunea politică din ţară poate să fie diminuată dacă la vârful Guvernului este o persoană care nu are un angajament partizan, o cămaşă partizană. În fine, avem nevoie de un premier independent pentru că suntem într-un an electoral şi trebuie să ne asigurăm că vom avea alegeri corecte. Un premier independent este o garanţie în acest sens. Să nu ne trezim că vine USL şi zice că în România este ca în Kazahstan, care nu e în stare să organizeze alegeri prea corecte“, a declarat europarlamentarul. Nu în cele din urmă, el a precizat că un premier independent este bun şi pentru strategia politică a PDL. „Noi susţinem acest Guvern cu miniştri tineri şi cred că vor fi mai buni decât miniştrii pe i-am avut înainte, am această presimţire“, a mai spus Preda. Europarlamentarul PDL a completat că un premier independent va clarifica şi relaţii constituţionale dintre premier şi preşedinte şi acest lucru este în interesul lui Traian Băsescu.