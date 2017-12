Înscrierile în clasa întâi, o afacere

Oficial, ieri ar fi trebuit să înceapă înscrierile în clasa întâi. Însă depunerea dosarelor a început încă din decembrie 2010, părinţii răsuflând uşuraţi că nu mai stau la cozile infernale ale anilor trecuţi şi că „scapă de-o grijă”, şcolile răsuflând uşurate că micuţii care trebuie să intre intră fără alte intervenţii tardive! Cu alte cuvinte, toată lumea este fericită. Toată lumea, mai puţin părinţii care nu au „pile” şi care, respectând termenele legale, au început, de astăzi, depunerea dosarelor. „Nu înţeleg ce înseamnă în „limita locurilor disponibile”! Cum adică? Dacă există o singură şcoală în cartier şi nu am cum să-mi duc copiii în altă parte, locurile nu sunt gândite în funcţie de câţi copii sunt înscrişi în grupele pregătitoare de la grădiniţe? Ies mai mulţi copii din grădiniţe şi intră mai puţini în şcoală? Cum să fie locurile deja ocupate? Eu nu am bani de dat ca să-mi ocup locul din decembrie, aşa cum am auzit că au făcut alte mămici! Înscrierile au început ieri!”, s-a arătat revoltată Monica D., mama a doi băieţi, care a descoperit cu stupoare că, la şcoala din cartierul în care locuieşte (din raţiuni lesne de înţeles, aceasta ne-a rugat să păstrăm anonimatul în ce priveşte unitatea de învăţământ), în clasa întâi mai există un singur loc. Conducerea şcolii a recunoscut că situaţia este neobişnuită, dar că „aşa se întâmplă în fiecare an. Copiii se înscriu mai repede pentru că părinţii se interesează din timp, aduc dosarele şi... le primim, însă ne asigurăm că locuri sunt pentru toată lumea. Sigur că perioada de înscriere a început ieri şi se termină în mai, la început”. Acesta este doar un caz din cele câteva zeci care ne-au fost aduse la cunoştinţă şi suntem convinşi că există şi altele! Reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa dau însă asigurări că există locuri suficiente!