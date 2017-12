Înscrierile la Battle of Songs, până în octombrie

Înscrierile pentru cea de-a cincea ediţie a Battle of Songs, primul concurs de compoziţie din România, sunt în plină desfăşurare, doritorii având posibilitatea să-şi înscrie creaţiile pe adresa de web a competiţiei până pe 5 octombrie. Deschis tuturor compozitorilor autohtoni, amatori sau profesionişti, concursul a câştigat rapid în popularitate, devenind o adevărată rampă de lansare pentru tinerii talentaţi.

Premiile oferite de organizatori sunt consistente. Astfel, Marele Premiu Battle of Songs, care se decide în urma deliberării juriului, format din oameni importanţi care activează în showbiz, este în valoare de 5000 de euro, în vreme ce Premiul de Popularitate, care se acordă celei mai votate melodii de către public, prin SMS, este de 1000 de euro.

Marii câştigători de anul trecut au fost membrii trupei Paradigma, cu piesa „Follow Me”, care a fost imediat preluată şi difuzată de numeroase radiouri. Formaţia a fost, de asemenea, distinsă cu premiul I la The Global Battle of The Bands, eveniment care s-a desfăşurat în Marea Britanie.