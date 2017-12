Înscrierile la clasa zero, aproape de final

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, până ieri, la nivelul judeţului au fost înregistrate 5.446 de cereri de înscriere în învăţământul primar (4.996 - clasa zero, 450 - clasa I), din cele 6.500 de locuri pregătite pentru noul an şcolar. Dintre cele 4.996 de formulare completate pentru clasa pregătitoare (zero), 4.806 au fost validate la secretariatele unităţilor şcolare unde au aplicat părinţii. „Programul de înscriere, în fiecare unitate de învăţământ, este de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 - 20.00, şi sâmbăta, între orele 8.00 şi 13.00”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISJ, prof. Cristina Ivan. Pentru o corectă informare, părinţii pot consulta site-ul ISJ (www.isjcta.ro, rubrica „Înscrierea în învăţământul primar 2013”). De asemenea, cei interesaţi pot apela TelVerde (0800.700.800), în intervalul orar 8.00 - 16.00. Potrivit metodologiei şi calendarului pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar, prima etapă de înscrieri se va desfăşura până pe 22 aprilie. Lista copiilor înscrişi, după prima etapă, se va afişa pe 29 aprilie, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ, pe site-urile şcolilor şi al ISJ. Cea de-a doua etapă se desfăşoară în perioada 8 - 17 mai şi este destinată doar copiilor care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ, după prima etapă. Lista finală va fi publicată pe 24 mai.