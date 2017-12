Înscrierile la examenele Cambridge, pînă pe 16 ianuarie

Pînă pe 16 ianuarie, toţi cei interesaţi să susţină examenele Cambridge CAE şi FCE în sesiunea din martie, se pot înscrie. Examenele Cambridge sînt echivalate pe Scala Comună Europeană de referinţă pentru limbi străine, publicată de Consiliul Europei. FCE (First Certificate in English) reprezintă nivelul B2 pe Scala Comună Europeană de Referinţă pentru Limbi a Consiliului Europei. FCE este un examen la nivel intermediar, care necesită competenţe lingvistice complete. El oferă o calificare celor care doresc să lucreze într-o ţară de limbă engleză sau într-o organizaţie unde se foloseşte engleza, să studieze în engleză şi să folosească limba engleză pentru turism. FCE este cel mai popular examen pe plan mondial şi are cea mai largă recunoaştere. Este folosit pentru angajare şi pentru studiu şi necesită circa 500-600 de ore de studiu. CAE (Certificate in Advanced English) reprezintă nivelul C1 pe Scala Comună Europeană de Referinţă pentru Limbi a Consiliului Europei. CAE este un examen la nivel avansat, util celor care au nevoie de limba engleză pentru angajare sau pentru studiu. El este recunoscut de majoritatea universităţilor din Marea Britanie ca test de admitere la studii. Este cel mai popular examen Cambridge din România şi este acceptat de universităţi de stat şi particulare ca substitut al testului de admitere sau al unor examene ulterioare. Examenele Cambridge de engleză generală sînt cele mai prestigioase examene pe plan mondial pentru cei care studiază engleza. În fiecare an, peste un 1,5 milioane de oameni din 135 de ţări susţin examene Cambridge, ce sînt recunoscute pentru angajare sau studiu.