Insectele încă ne dau bătăi de cap. Cum le combate Primăria

Chiar dacă, din punct de vedere calendaristic, vara s-a sfârșit, temperaturile ridicate și umezeala sporită favorizează apariția insectelor de tot felul, care ne fac viața mai grea. Așa că autoritățile locale din Constanța continuă acțiunile de dezinsecție. Luni s-a acționat în cartierele Viile Noi, Abator, Gară și Poarta 6. Marți, atomizoarele și utilajele de mare capacitate folosite pe autovehicule vor fi puse în funcțiune în cartierele: Baba Novac, Compozitori, Inel I, Inel II și I.C. Brătianu.

CARE E PROGRAMUL ACȚIUNILOR VIITOARE

Dezinsecția continuă în perioada următoare, după următorul program:

- în 05.09.2018 - Faleză Nord, zona centrală, zona peninsulară;

- în 06.09.2018 - stațiunea Mamaia, cartierele Palazu Mare, Tomis Plus;

- în 07.09.2018 - parc Tăbăcărie, Sat Vacanță, cartierul Tomis Nord;

- în 10.09.2018 – cartierele: Icil, Casa de Cultură, Trocadero, Dacia, Coiciu, Anadalchioi;

- în 11.09.2018 – cartierele: Tomis I, Tomis II, Tomis III;

- în 12.09.2018 – cartierele: Palas, Medeea, CET, KM 4-5, KM 5.

ȘI CETĂȚENII AU OBLIGAȚIA DE A FACE DEZINSECȚIA PROPRIILOR TERENURI

Potrivit reprezentanților Primăriei Constanța, substanța folosită este AQUA K-OTHRINE EW 20, o emulsie recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru combaterea insectelor zburătoare în mediul urban. AQUA K-OTHRINE EW 20 este un insecticid realizat în baza unei tehnologii revoluționare anti evaporare. Este un produs pe bază de apă extrem de prietenos cu mediul, care poate fi aplicat fără probleme pe vegetație și în zone de circulație. Substanța are o sferă largă de acţiune destinată combaterii insectelor care produc disconfort (ţânţari, muşte, căpușe, gândaci, furnici, omizi, etc). „Suplimentar față de acțiunile municipalității recomandăm cosirea la timp a vegetației ierbicole, folosirea cremelor, spray-urilor cu substanțe repelente de către persoanele cu risc, (paznici, personal de la salubrizare, stații de pompare ape, etc.), aplicarea tratamentelor chimice inclusiv în spațiile și clădirile abandonate, aplicarea zgărzilor antiparazitare la câini. Apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului Constanța, precum și din circumscripțiile sanitar-veterinare sunt rugați să ia toate măsurile de protecție necesare (pentru familiile de albine și viermi de mătase) - în scopul evitării contactului cu substanțele insecticide distribuite în toate zonele verzi ce aparțin domeniului public al Constanței. De asemenea, atenționăm persoanele juridice și fizice din municipiu că au obligația să efectueze acțiuni de dezinsecție și deratizare ale imobilelor, incintelor și gospodăriilor pe care le dețin, folosind numai substanțele aprobate de Ministerul Sănătății și prestatori autorizați, concomitent cu acțiunile Primăriei, precum și ori de câte ori este necesar - conform H.C.L. nr. 184/2013 art. 3, alin. 3, art. 4 și art. 5 alin. (1)”, spun reprezentanții Primăriei Constanța.