Mai multe însemne jignitoare au fost scrise cu vopsea pe gardul Amabasadei Ungariei din Bucureşti în noaptea de duminică spre luni. Potrivit Poliţiei, urmează să fie sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru a se stabili dacă însemnele intră sub incidenţa Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2002, privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii. Referitor la acest incident, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă actul de vandalism comis la ambasada Ungariei şi precizează că a sesizat instituţiile abilitate ale statului, urmând să informeze partea ungară despre ancheta derulată în acest caz şi despre rezultatele sale. MAE consideră că acest act de vandalism este unul izolat, neconform cu stadiul şi spiritul relaţiilor bilaterale româno - ungare. Ambasadorul Ungariei la Bucureşti, Füzes Oszkár, a declarat că incidentul de la sediul misiunii diplomatice este izolat, nu caracterizează relaţiile dintre cele două ţări. „Nu este un mesaj, este un incident izolat. Nu trebuie acordată atenţie mare acestui incident”, a declarat ambasadorul. El a subliniat că acest incident nu are nicio legătură cu relaţiile dintre cele două ţări. Diplomatul a mai spus că acesta nu are legătură nici cu relaţiile interetnice.